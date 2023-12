Winternachtsball in Weingarten

Das diesjährige „Tanzkränzle“ der Zehntklässler des Studienkollegs St. Johann Blönried hat am Freitag, 1. Dezember, im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten stattgefunden. Dem Motto „Winternachtsball“ wurde der Abend in jeder Hinsicht gerecht. Draußen funkelte der Schnee und drinnen glänzte der Saal mit seinem großen Weihnachtsbaum. Nicht weniger festlich waren die Stimmung und die eleganten Ballkleider der Tänzerinnen.

Jürgen Schlegel vom „Tanzwerk“ moderierte den Abend und sorgte dafür, dass alle jungen Tänzerinnen und Tänzer mit ihren Familien und Freunden ein schwungvolles Showprogramm mit coolen Moves und viel Abwechslung erleben durften. Von der Band bis zur Siegerehrung der Tanzchampions war alles perfekt geplant und charmant in Szene gesetzt. Den ersten Platz bei der Wahl des besten Tanzpaares belegten in diesem Jahr zwei Tanzpaare: Adela Kenschekeev und Alexander Moreno sowie Svea Bonin und Johannes Schuh freuten sich über ihren Erfolg.

Die Zehntklässler feierten mit ihren Familien und Lehrern eine rauschende Ballnacht und zeigten bei Walzer und Discofox ihr Können auf dem Parkett.