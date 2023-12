Winterlandschaft inner- und außerhalb der Oberschwabenhalle

Passend zur Jahreszeit waren zwei Winteranlagen in Spur H0e (Schmalspur) Mitspieler bei der großen Modellbahnausstellung in der Oberschwabenhalle. Weitere Gastanlagen von befreundeten Vereinen und privaten Modellbahnfreunden kamen diesmal aus Tettnang (A. Ewerlein), Friedrichshafen (Modellbahn Bodensee), Pfullendorf (M. u. R. Hoege) und Bad Waldsee (M. Haschek). Der Günztal-Museumsbahnverein aus Ottobeuren musste seine Teilnahme leider krankheitsbedingt absagen. Für kurzfristigen Ersatz sorgte ein Mitglied der Eisenbahnfreunde Ravensburg-Weingarten mit seiner Spur 0-Gartenbahn. Selbstredend wurden auch die Eigengewächse des Vereins gezeigt: die Jugendanlage, die Spur N-Modulanlage und die Spur Z-Anlage. Und die über 60 m lange H0-Modulanlage, die nur in der Oberschwabenhalle mit in voller Länge und mit allen Modulen gezeigt werden kann.

Außerhalb der Oberschwabenhalle hätten wir die winterlichen Verhältnisse allerdings nicht gebraucht. So wurden offensichtlich einige Händler und vor allem viele Modellbaufreunde vom Besuch der Ausstellung und Börse abgehalten. Nicht abhalten ließ sich allerdings Herr Bürgermeister Blümcke, der schon unsere Vorbereitungen zum großen Ravensburger Modellbahnereignis wohlwollend begleitet hatte. Er ließ sich von unserem Vorsitzenden Wolfgang Loidol die Vereinseigenen Anlagen zeigen und konnte so einen umfassenden Eindruck von den verschiedenen Aktivitäten der Eisenbahnfreunde gewinnen. Die gut besuchte Bastelecke und die Präsentation der Bastelergebnisse der jüngsten Mitglieder zeigten einmal mehr, dass sich der Verein auch intensiv um die Jugend kümmert.