Der 200. Geburtstag von Wilhelmsdorf macht es möglich. Nach vier Jahren wird es wieder einen großen Narrensprung geben, der am Sonntag, 4. Februar, über die Zußdorfer Straße, um den Betsaal am Saalplatz und über die Pfrungener Straße zum Festzelt auf dem Gelände des Bildungszentrums führt. Narretei am Betsaal war bis vor vier Jahren allerdings ein Tabu.

Keine Narrenbändel rund um den Betsaal

Damals feierte die Narrenzunft Wilhelmsdorf ihr 33-jähriges Bestehen. Ablehnende Stimmen dazu, wie damals, sind derzeit öffentlich nicht bemerkbar. Bunte Narrenbändel sind jedoch nur über den Straßen, die zum Ortskern führen, zu sehen. Die Gebäude rund um den Saalplatz, in dessen Mitte der Betsaal thront, wurden ausgespart. Der Wilhelmsdorfer Zunftmeister Tobias Lutz sagt dazu: „Die Narrenzunft ist den Gemeindemitgliedern sehr dankbar, dass sie uns und unsere Aktionen, wie Narrenbändel, Narrenbaumstellen und Umzug, zwischenzeitlich tolerieren und vielleicht auch akzeptieren.“

Seit rund einem Jahr laufen die Vorbereitungen für den Narrensprung, der als Teil des 200-jährigen Ortsbestehens von Wilhelmsdorf organisiert wurde. Eine närrische Idee, die als Möglichkeit dem Gemeinderat im November 2022 vorgelegt wurde, kam nicht zum Tragen. Damals wurde vonseiten der Verwaltung ins Gespräch gebracht, einen großen gemeinsamen Umzug aller Wilhelmsdorfer Zünfte mit anschließendem großem Treffen in einem gemeinsamen Festzelt zu organisieren. Dabei hätte ein Sternmarsch der Narrenzünfte aus Zußdorf, Wilhelmsdorf und den Esenhausener Hexen auf die Beine gestellt werden können.

Knapp 50 befreundete Narrenzünfte kommen

Aus dieser Idee wurde aus verschiedensten Gründen letztlich nichts, wie der Zunftmeister Tobias Lutz, seit neun Jahren an der Spitze der Wilhelmsdorfer Narren, im Gespräch mit Schwäbische.de erklärt. Umso mehr freue er sich, dass seine Narrenzunft am 4. Februar als Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten des Ortes knapp 50 befreundete Narrenzünfte, Musikgruppen, Lumpenkapellen und Vereine weit über Oberschwaben hinaus begrüßen kann. Ein großer Teil der Umzugsteilnehmer gehört dem Verband Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine an. Diese gehören innerhalb des Narrenverbands zur VAN-Region Bodensee.

Auftakt des närrischen Wochenendes ist am Freitag, 2. Februar, mit einer Party im Festzelt am Schulzentrum. Geöffnet ist ab 19.30 Uhr, aber nur für Besucher über 18 Jahre. Neun Lumpenkapellen gestalten die musikalische Umrahmung.

Große Party im Festzelt

Der Narrensprung am Sonntag beginnt um 13.59 Uhr. Die knapp 50 Gruppen ziehen ab der Ecke Zußdorfer Straße/ Hoffmannstraße bei der Ampel in Richtung Saalplatz, am Betsaal vorbei und dann weiter zum Schulzentrum. Der närrische Lindwurm mit geschätzt 1800 Teilnehmern dürfte sich über eineinhalb Stunden hinweg durch das Dorf bewegen. Im großen Festzelt gibt es eine große Party zum Gemeindejubiläum. Wer dem Trubel entgehen möchte, kann in der benachbarten Riedhalle zu Kaffee und Kuchen einkehren.

Als Immaterielles Kulturerbe beworben

Tobias Lutz ist es noch wichtig, eine Aktion jenseits des närrischen Treibens zu erwähnen: „Die Narrenzunft hat sich 2023 darum beworben, in das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission ,Schwäbisch Alemannischer Fastnacht’ eingetragen zu werden. Die Entscheidung steht allerdings noch aus. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir unter diesem Titel weiterhin Brauchtum, Kultur und vor allem Freude unter den Menschen verbreiten können.“