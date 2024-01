Als Anfang Januar 1824 die ersten zehn Siedler von einer Anhöhe einen Blick auf das unwirtliche Lengenweiler Moosried beim heutigen Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg warfen, dürfte mancher von ihnen vor der gewaltigen Aufgabe erschrocken sein, die vor ihnen lag. Hier wollten die pietistischen Bauern und Handwerker für ihre Familien eine neue Heimat schaffen. Mit großem Gottvertrauen machten sie sich an die Arbeit, die Riedlandschaft zu entwässern und Boden für eine karge Landwirtschaft der Natur abzuringen. Es folgten Erfolge und Rückschläge, doch gelang es, eine Siedlung aufzubauen. Schon damals wurden die Grundlagen für die bis heute andauernde Wirtschaftsstruktur der Gemeinde gelegt.

So feiert Wilhelmsdorf seinen Geburtstag Das Jahr 2024 steht in Wilhelmsdorf ganz im Zeichen des Gemeindejubiläums. Diese Veranstaltungen sind geplant. Hier geht's zum Artikel

Zurückgehend auf ein Dekret von König Wilhelm I. von Württemberg, der die Erlaubnis zur Gründung der pietistischen Kolonie erteilt hatte, gab sich der Ort den Namen Wilhelmsdorf. Wilhelmsdorf steht heute für eine Gemeinde mit über 5000 Einwohnern, die zusammen mit Zußdorf, Pfrungen und Esenhausen eine Kommune mit kleinstädtischer Prägung zwischen Ravensburg und Pfullendorf bildet.

Zar Alexander II. lockt Pietisten nach Russland

Als zu Anfang des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss der Aufklärung neue freisinnige Kirchen- und Schulbücher sowie eine national ausgerichtete neue Liturgie in der Evangelischen Kirche in Württemberg eingeführt wurden, wanderten viele gläubige Protestanten nach Südrussland aus. Dort versprach Zar Alexander II. Glaubensfreiheit und fruchtbares Land.

Um die Abwanderung guter Kräfte und auch von Geldvermögen zu verhindern, gab der württembergische König Wilhelm I. auf Vorschlag von Notar Hoffmann aus Leonberg die Erlaubnis zur Gründung einer Gemeinde mit kirchlichen Sonderrechten. So entstand 1819 Korntal bei Stuttgart. Doch dort wurde es bald zu eng, und Hoffmann bat um Genehmigung einer zweiten Gemeinde gleicher Prägung. Diesmal knüpfte der König eine Bedingung daran: Die Siedler sollten das Lengenweiler Moosried in Oberschwaben entwässern und urbar machen.

Ankunft zu Fuß

Es fanden sich Männer, die zu diesem Wagnis bereit waren. Am 7. Januar 1824 kamen die Neu-Kolonisten zu Fuß, müde und frierend in Esenhausen an. „Das werden die ersten der neuen Strafkolonie sein“, sagten laut Aufzeichnungen die Esenhausener. Ihre Frauen und Töchter versteckten sich vor den dunklen Gestalten mit ihren schwarzen Hüten. Trotzdem gab der damalige Wirt des Gasthauses „Traube“ den zehn Männern ein Nachtlager. Am Tag darauf zogen diese mit Schaufeln und Äxten los, um das Ried urbar zu machen.

Auf einer undatierten historischen Aufnahme ist der belebte Saalplatz mit dem Betsaal in der Mitte zu sehen. (Foto: Gemeinderarchiv Wilhelmsdorf )

Sie begannen mit der Arbeit im Ried und dem Bau der Siedlung, die nach ihrem königlichen Stifter Wilhelmsdorf genannt wurde. Der Betsaal in der Dorfmitte, auf den vier Straßen in Form eines Kreuzes von allen Himmelsrichtungen aus zulaufen, ist das unübersehbare Wahrzeichen von Wilhelmsdorf.

Heute ist das Pfrunger-Burgweiler Ried die zweitgrößte Moorlandschaft im Südwesten von Baden-Württemberg. Im Zuge groß angelegter Renaturierungsmaßnahmen gehört dieses Naturschutzgebiet zu den vorbildlichen Räumen, die nicht nur dem Klimaschutz dienen. Dazu finden sich hier viele seltene Tier- und Pflanzenarten.

Armut und Not plagten die Siedler

Dass die neuen Siedler fleißige, rechtschaffene und anspruchslose Leute waren, ist ihnen in der Pfarrchronik von Pfrungen bezeugt. Trotzdem ging die Gemeinde in den ersten 25 Jahren durch große Armut und Not. Die tatkräftige Hilfe von Korntal und anderen evangelischen Gemeinschaften konnte das völlig unterfinanzierte Projekt nur gerade vor dem völligen Untergang bewahren. Aus dem Ried ließ sich trotz Entwässerung und Düngung kein fruchtbares Land gewinnen. Gutes Land zu kaufen war aber den Wilhelmsdorfern bis 1847 verboten.

Der Betsaal, die ortsprägende Kirche im Zentrum von Wilhelmsdorf, ist ein Wahrzeichen der 200 Jahre alten Gemeinde. (Foto: Herbert Guth )

Ein Hemmschuh des Gedeihens war auch der Versuch, in Anlehnung an das Vorbild der ersten Christengemeinde in einer Art Gütergemeinschaft zu leben. Jeder haftete für alle. Wer neu hereinzog, gab sein Geld an die gemeinsame Kasse ab. Das ihm zugewiesene Grundstück und Haus blieben Gemeindeeigentum. Das Ziel der idealen Verkörperung einer urchristlichen Gemeinschaft wurde allerdings nie erreicht.

Beginn der einer sozialen Gemeinde

Lehrer W. F. Thumm, 1847 zum Gemeindevorsteher gewählt, sorgte für die Abschaffung dieses „Solidariums“ und für die Freigabe des Erwerbs von gutem Ackerboden. Auch die Entwicklung der Gemeinde zu einem Anstaltendorf erwies sich in der Folgezeit als eine beachtliche Hilfe zum wirtschaftlichen Vorwärtskommen. Notar Hoffmann hatte 1830 eine Rettungsanstalt für verwaiste und gefährdete Kinder gegründet. Dies war der Beginn der diakonischen Arbeit. 1837 rief Hoffmann durch Taubstummenlehrer Oßwald eine Taubstummenschule mit Heim ins Leben.

Das Benedikt Nimser Haus gehört zu den ersten Gebäuden der Kolonie, die am Rande des Lengenweiler Mooses im Jahr 1824 gegründet wurde. Das einstöckige Gebäude mit Walmdach steht an der Zußdorfer Straße. (Foto: Herbert Guth )

Aus ihr heraus entstand später durch Aufnahme einiger hörender Knaben aus der französischen Schweiz das Internat Knabeninstitut, das unter Johannes Ziegler rasch zur Blüte gelangte. Das Internat musste angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen im Jahr 1999 geschlossen werden. Heute ist die Gemeinde Trägerin von Gymnasium und Realschule.

Kirchliche Sonderstellung der Brüdergemeinde

Für die Verwaltung des Knabeninstituts und der Taubstummenanstalt mit Gehörlosenschule bildete sich 1916 der „Verein Zieglerischer Anstalten“. Hinzu kamen später noch eine Sonderschule für lernbehinderte Kinder mit Heim, ein Altersheim und ein Sanatorium für Alkoholkranke. Heute nennt sich diese diakonische Einrichtung mit all ihren verschiedenen Zweigen „Die Zieglerschen“.

Wilhelmsdorf Das waren die ersten Siedler Zehn Kolonisten werden in den Chroniken als die Gründerväter genannt. Sie machten sich ab dem 8. Januar 1824 daran, das Lengenweiler Moosried urbar zu machen. Sie sind auf einem Gedenkstein auf dem Friedhof Wilhelmsdorf verewigt. Als erste Siedler werden im Buch „Wilhelmsdorf ein Königskind“ von Johannes Ziegler genannt: Johann Georg Wolf, Gastwirt aus Möhringen Matthias Bippus, Gemeinderat von Boll Johannes Gumpper, Weber von Oberlenningen Johannes Friedrich Laitenberger, Bauer aus Mundelsheim Johannes Laitenberger aus Mundelsheim (Brüder) Friedrich Heck Bauer von Münchingen Johann Erhard Metzger, Maurer aus Vaihingen Johannes Gutbrod, Schuhmacher, Kirchentellinsfurt Konrad Binder, Bauer aus Holzgerlingen Johann Georg Hummel, Zimmermann von Weilimdorf Gottlieb Heinrich Hiller, dessen Name unten auf dem Stein steht, kam erstmals am 15. Dezember 1824 nach Wilhelmsdorf. Er war der erste Vorsteher der Brüdergemeinde, aber nicht sehr lange.

Ihre kirchliche Sonderstellung hat die Gemeinde behalten. Als „Evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf“ ist sie von der Evangelischen Landeskirche unabhängig und verwaltet sich selbstverantwortlich. Dazu gehören die selbstständige Wahl und Berufung ihrer Pfarrer, ihre finanzielle Unterhaltung aus den Mitteln freiwilliger Beiträge anstelle einer Kirchensteuer sowie ihre selbstständige Vertretung gegenüber dem Staat und anderen Kirchen.

Pietistische Insel gehört der Vergangenheit an

Übrigens: Wilhelmsdorf, als Tochter von Korntal, wurde erst am 29. Januar 1850 zur selbstständigen Gemeinde erklärt. Damit wurde der Ort vom damaligen Pfarrdorf Esenhausen getrennt. Dieser Nachbargemeinde war Wilhelmsdorf seit der Gründung in bürgerlicher und politischer Hinsicht eng verbunden. Die heutige Gemeinde Wilhelmsdorf wurde am 1. Januar 1973 durch die Vereinigung der Orte Wilhelmsdorf, Esenhausen, Pfrungen und Zußdorf neu gebildet.

Die damalige pietistische Insel im barocken Oberland gehört schon lange der Vergangenheit an. Heute gehören im Kernort Wilhelmsdorf 261 und in der Gesamtgemeinde 327 Gläubige der Brüdergemeinde an. 728 sind bei der evangelischen Landeskirche, 806 in der katholischen Kirche. In allen Ortsteilen sind derzeit 1045 evangelische und 1970 katholische Christen gemeldet.