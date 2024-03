Das Wahlergebnis der alten und jetzt auch neuen Bürgermeisterin in Wilhelmsdorf war vom Resultat her zwar zu erwarten, hatte aber doch einige bemerkenswerte Inhalte parat. Amtsinhaberin Sandra Flucht vereinigte 85,2 Prozent der gültigen Stimmen auf sich.

Damit kann sie sicherlich leben und die Aufgaben in den kommenden acht Jahren angehen. Auch die Wahlbeteiligung von knapp unter 34 Prozent ist für eine Wahl mit nur einer Kandidatin ordentlich zu bewerten.

Zu denken muss ihr allerdings geben, dass sich 14,8 Prozent und damit insgesamt 185 der Wählerinnen und Wähler die Mühe machten, auf die dafür vorgesehene weiße Zeile auf dem Stimmzettel einen Namen ihrer Wahl einzutragen. Von einer im Vorfeld der Wahl ins Leben gerufenen Kampagne profitierte von der Stimmenzahl her in erster Linie Daniel Oppold. Ihn wählten 53 Bürgerinnen und Bürger.

132 weitere Stimmen wurden an die verschiedensten Menschen vergeben, eine davon auch an Donald Trump. Acht Stimmen erhielt Jochen Currle aus Guggenhausen, jeweils sieben Wähler würden Christof Bühler und Franz Buck vertrauen. Die drei Amtsvorgänger von Sandra Flucht Bernd Schick, Kurt Traub und Hans Gerstlauer heimsten jeweils eine Stimme ein.

Deutliche Unterschiede

Beim Blick auf die jeweiligen Ergebnisse in den Wahlbezirken gibt es teils deutliche Unterschiede. Während im Kernort Wilhelmsdorf 88,9 Prozent der Stimmen an Sandra Flucht gingen, waren es in der Ortschaft Zußdorf nur 69,9 Prozent. Hier vereinigte Daniel Oppold mit 32 Stimmen die meisten Alternativwähler auf sich. Den meisten Zuspruch erhielt die einzige offizielle Kandidatin in Pfrungen. Hier machten 93,2 Prozent der Wähler ihr Kreuzchen bei Flucht. In Esenhausen kam sie auf 86,7 Prozent.

Wie sie selbst ihr Wahlergebnis einschätzt, fragte die „Schwäbische Zeitung“ am Tag nach der Wahl die Bürgermeisterin. Für sie persönlich und auch für die Gemeinde Wilhelmsdorf sei der Wahlsonntag ein wichtiger Tag gewesen.

Die Wahlbeteiligung war mit knapp 34 Prozent besser als angenommen und es gibt ein klares Ergebnis, zeigte sie sich zufrieden.

Sie freue sich sehr, „dass ich gemeinsam mit allen unseren Gremien, den Mitarbeitenden und den vielen engagierten Menschen in Vereinen, Kirchen, im Rettungswesen, im Handel und Gewerbe und in unseren Einrichtungen die Gemeinde weiterentwickeln kann.“

Vieles sei gut gelungen

Im Rückblick erklärte die Wahlsiegerin, dass es in den ersten acht Jahren ihrer Amtszeit seit Mitte 2016 ein sehr gutes Zusammenwirken vieler Beteiligter gewesen sei. Vieles sei auch sehr gut gelungen, gerade auch in einer „äußerst lebenswerten Gemeinde mit einer breiten Infrastruktur“. Flucht dankte den Wählern, die ihre Chance zur demokratischen Mitgestaltung genutzt haben und die ihr Vertrauen geschenkt gegeben hätten.

Sandra Flucht blickt aber auch durchaus nachdenklich auf die Zahlen der Wahl. „Manche Wähler hätten sich sicher eine echte Wahl mit weiteren Kandidaten gewünscht. Viele wissen nicht, welcher Zeit- und Kostenaufwand sich hinter einem Wahlkampf verbirgt. Diesen Aufwand betreibt man nur, wenn es eine Chance auf Erfolg gibt. Es gab auch Wähler, die sich eine andere Rathausspitze gewünscht hätten. Das entnehme ich den 185 Stimmen von rund 3800 Wahlberechtigten, die auf andere Bewerber gefallen sind.“

Wörtlich sagte Flucht zu den Besonderheiten der Stimmabgabe: „Im Vorfeld der Wahl war von einer Person über ein Flugblatt aufgerufen worden, mir keine Stimme zu geben. Über die sozialen Medien wurde diese Idee schnell verbreitet. Besonders in Zußdorf hat dann Daniel Oppold 53 Stimmen auf sich vereint, obwohl er ausdrücklich nicht kandidieren wollte.“

Erwartungen und Frustration

Die Bürger in Zußdorf seien in ihrem Wahlverhalten immer schon etwas anders als die in den übrigen Ortsteilen zu sehen. Ihr Kommentar dazu: „Die Gründe hierfür lassen sich schlecht greifen. Ich vermute eine Mischung aus vielen Einzelmotiven und hier zusätzlich die Herkunft der Person aus der Ortschaft. Auch wissen viele Menschen nicht, wie viele Aufgaben tatsächlich in der Gemeinde zu erledigen sind und Ressourcen dem gegenüberstehen. Hohe Erwartungen und Frustrationen treffen dann schnell aufeinander.“

Im Blick auf die Zukunft erklärte Sandra Flucht: „Die Anforderungen an das Bürgermeisteramt waren in den vergangenen Jahren groß und werden nicht weniger. Dennoch freue ich mich darauf, hier mitgestalten zu können, denn die Gemeinde Wilhelmsdorf ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ich bin sicher, dass wir für alle Herausforderungen gute Lösungen finden werden.“