Während der Fasnet hat es gefunkt

Wer einmal mit 25 Jahren zum jüngsten Bürgermeister in Baden-Württemberg gewählt wurde, wer in drei Gemeinden insgesamt sieben Mal unangefochten den Chefsessel im Rathaus eroberte und verteidigte, dem ist es nicht unbedingt auch zuzutrauen, eine über viele Jahre hinweg glückliche Ehe zu führen. Aber dies ist Bernd Schick und seiner Frau Christa gelungen. Beide feiern am 29. Januar die Platinhochzeit, die am 55. Hochzeitstag begangen wird. Dieses Datum ist äußerst bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass nicht einmal 50 Prozent der Ehen 25 Jahre bestehen. Die Paare, die dieses Jubiläum erreichen, können also zurecht stolz darauf sein, denn das kommt in der heutigen Zeit ganz selten vor.

Bernd Schick, Sohn eines Gastwirts in Volkersheim, einem Stadtteil von Ehingen, absolvierte eine sechsjährige Ausbildung als Diplom-Verwaltungswirt. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem in Weissach, wurde er 1967 mit 25 Jahren und einem Monat in Bad Imnau zum jüngsten Bürgermeister des Landes gewählt. Seine damalige Freundin und heutige Ehefrau erinnert sich: „Er legte sich damals eine dunkle Brille zu, um etwas älter auszusehen.“ Es lag aber sicherlich nicht an der Brille, dass Bernd Schick im ersten Wahlgang bei zwei Mitbewerbern mit 95 Prozent der gültigen Stimmen auf Anhieb in sein Berufsleben als Bürgermeister gewählt wurde, das er bis zum Ende seiner Karriere mit Herzblut ausfüllte.

Die Beziehung mit seiner Frau Christa begann schon zwei Jahre vor seinem Karrieresprung während der Fasnet. Sie prüften sich und landeten dann in Bad Imnau im Standesamt. Vor diesem Schritt musste die damals 20-Jährige noch die Unterschrift ihres Vaters für die Hochzeit einholen. Während ihr Ehemann sich die ersten Sporen als Bürgermeister einer aufstrebenden hohenzollerischen Gemeinde verdiente, sah Christa, geborene Gabora, ihre Berufung in Richtung Pädagogik. Nach dem Abitur begann sie ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten als Grund- und Hauptschullehrerin. Nach der Hochzeit auf dem Standesamt Bad Imnau mit späterer kirchlicher Trauung in der barocken Frauenbergkirche in Munderkingen gab es eine erste kleinere Belastungsprobe in ihrer Beziehung. „Bernd sagte mir, dass die Frau eines Bürgermeisters nicht schaffen muss.“ Schweren Herzens unterbrach sie ihr Studium im ersten Semester.

Zwei Jahre nach der Hochzeit kam die erste Tochter Miriam zur Welt., später noch Tochter Melanie. Doch nur Mutter und Hausfrau zu sein war der Bürgermeister-Gattin nicht genug. „Ich war unzufrieden und organisierte rund um unser Eheleben und Elternschaft herum, dass ich mein Studium ab 1972 in Reutlingen fortsetzen konnte,“ erinnert sich die Jubilarin im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. „Meine Berufswahl trotz aufwendigem Pendeln zwischen Studienort und Familie habe ich nie bereut.“

Dann kam der nächste entscheidende Einschnitt im Leben von Christa und Bernd Schick. Ausschlaggebend war die Gemeindereform in Baden-Württemberg. Die heutige Gemeinde Wilhelmsdorf wurde am 1. Januar 1973 durch die Vereinigung der Gemeinden Wilhelmsdorf, Esenhausen, Pfrungen und Zußdorf neu gebildet. Kurz nach der Gemeindeneuordnung wurde Bernd Schick, heute 81 Jahre alt, nach sechs Jahren in Bad Imnau zum bisher einzigen katholischen Bürgermeister von Wilhelmsdorf gewählt. Dieses Amt hatte er bis 1989 inne. Auf diese Zeit sagt er im Rückblick: „Wilhelmsdorf ist für einen Bürgermeister eine echte Herausforderung. Die Gemeinde ist zwar finanzschwach, aber gesellschaftlich und strukturell eine ganz besondere Kommune.“ Von 1975 bis Ende 2006, also über 32 Jahre lang, war er außerdem ehrenamtlicher Bürgermeister der Nachbargemeinde Fleischwangen. Damit konnte er insgesamt auf 40 Jahre als Bürgermeister zurückblicken.

Für Christa Schick bedeutete dies eine Rückkehr nach Weingarten, wo sie ihr Studium beendete. Ihre erste Stelle trat sie an der Grundschule in Riedhausen an. Dann wechselte sie in ihre neue Heimatgemeinde Wilhelmsdorf. Hier verbrachte sie von ihren insgesamt 33 Jahren als Lehrerin 25 Jahre an der damaligen Grund- und Hauptschule.

Die Frage nach dem Geheimnis einer so langen glücklichen Ehe darf nicht ausbleiben. „Die gegenseitige Wertschätzung ist für eine lange Beziehung von größter Bedeutung. Meinungsverschiedenheiten sollten möglichst schnell und sachlich ausgeräumt werden“, sagen Bernd und Christa Schick in voller Übereinstimmung.

Vor der Platinhochzeit, die gemeinsam mit zwei Töchtern, drei Enkeln und den nahen Verwandten im kleinen Kreis gefeiert wird, sagen Christa und Bernd Schick von ganzem Herzen: „Wir sind beide dankbar, dass wir uns immer noch haben dürfen.“