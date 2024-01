Das wegweisende Projekt „Schule als Staat“ am Gymnasium Wilhelmsdorf ist für Nico Reith der Beginn einer beispielhaften Karriere als Politiker gewesen. Damals schnupperte er als Vize-Kanzler des Gymnasium-Staates erstmals die demokratische Luft eines Gemeinwesens, in dem Menschen mit Tatkraft und Überzeugungswillen eine Gemeinschaft verändern und zum Besseren gestalten können.

Heute ist Nico Reith der neue Oberbürgermeister der Stadt Herrenberg. Der Wilhelmsdorfer wird dort am 28. Februar in sein Amt als neues Stadtoberhaupt eingesetzt. Zusammen mit seiner Frau lebt er seit 2015 in Tübingen.

Obwohl am 6. März 1991 in Horgenzell geboren, sieht Nico Reith seine Heimat am Rande des Pfrungener-Burgweiler Rieds. „Ich verbinde mit Wilhelmsdorf meine Heimatgefühle.“ Mit fünf Jahren kam er in den Teilort Niederweiler. Seine Eltern wohnen noch heute in der Riedgemeinde. Er besuchte die Grundschule auf dem Wolfsbühl, wechselte dann ans Gymnasium. Seine Liebe gehört bis heute dem Fußball. Er spielte bei der TSG Wilhelmsdorf in der Jugend. Als Libero war er in der C-Jugend schon Kapitän seiner Mannschaft.

Erstmals übernahm er Verantwortung

Seine Talente als Gymnasiast entdeckte schon früh der damalige Rektor des Gymnasiums Wilhelmsdorf, Johannes Baumann. Mit ihm steht Reith noch heute in einem regen Austausch. Als damals das Projekt „Schule als Staat“ im Oktober 2007 mit dem Namen Gymnopolis und über 2000 Besuchenden in eine zweite Runde ging, wurde der Zehntklässler Nico zum Vize-Kanzler gewählt. Erstmals übernahm er Verantwortung. Das setzte sich jenseits der Projektwoche auch im Schulalltag durch. In der 11.Klasse wurde er 2008 in das Amt des Schulsprechers gewählt.

Dankbar blickt Nico Reith auf die damalige Schulzeit und seinen Mentor zurück:

Mit Johannes Baumann habe ich noch heute ein enges Verhältnis. Er förderte mich. Er verfolgte meinen Weg und hielt den Kontakt. Nico Reith

Daneben pflegt er gewachsene Freundschaften aus der Jugendzeit, die bei regelmäßigen Besuchen in der Heimat gefestigt werden. Dazu gehören natürlich die Kontakte zu Vater und Mutter sowie seinem Bruder mit Familie.

Karriere zielstrebig gestaltet

Der berufliche Lebensweg von Nico Reith ist ein Beispiel dafür, wie aus ersten Erfahrungen in der Schulzeit eine erfolgreiche Karriere zielstrebig gestaltet werden kann. Er schildert seinen Werdegang, ohne mit seinen Erfolgen zu kokettieren. Nach dem Abitur absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr in München an einer Schule für Kinder mit Körperbehinderung. Im Anschluss studierte er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg mit Praxisstationen bei der Landesvertretung Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel sowie bei den Städten Ludwigsburg, Tübingen und Lauffen am Neckar.

Im Jahr 2015 schloss er das Studium als Bachelor of Arts „Public Management“ ab (ehemals Diplom-Verwaltungswirt). In diesem Zuge wurde er vom damaligen Gemeindetagspräsidenten Roger Kehle mit dem Ehrenpreis des Gemeindetags für besonderes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Lehrbeauftragter an der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg

Bereits im ersten Jahr nach seinem Abschluss hatte er 2015 einen ersten Lehrauftrag an seiner ehemaligen Hochschule. Da ihm die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis immer ein wichtiges Anliegen war, absolvierte er ab 2017 einen berufsbegleitenden Studiengang und erwarb den Abschluss Master of Arts „Public Management“. Seit 2020 ist er wieder als Lehrbeauftragter an der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg tätig.

Nach dem Studium arbeitete Nico Reith zunächst als Sachgebietsleiter im Rathaus der Gemeinde Ammerbuch und war dort verantwortlich für die Geschäftsstelle des Gemeinderats, das Standesamt, das Ordnungsamt sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Jahr 2017 wechselte er als persönlicher Referent des Oberbürgermeisters und Leiter der Stabsstelle Steuerung und Kommunikation nach Herrenberg. Seit 2019 ist er außerdem Ortsvorsteher von Mönchberg.

Im ersten Wahlgang mit großer Mehrheit gewählt

Nico Reith wurde als unabhängiger Kandidat im Dezember 2023 mit großer Mehrheit zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Herrenberg gewählt. Der 32-Jährige kam im ersten Wahlgang auf 72,5 Prozent der gültigen Stimmen. Herrenberg zählt rund 32 000 Einwohner.