Sie will nicht missionieren, aber vor allem junge Menschen für den Glauben begeistern: „Man kann keinen Glauben aufzwingen“, sagt die amtierende „Miss Germany“ Kira Geiss. Aber viele junge Leute seien in diesen Kriegs– und Krisenzeiten auf der Suche nach etwas Spirituellem, das sie nicht genau benennen können, ist die 21–Jährige aus Wilhelmsdorf bei Ravensburg überzeugt.

„Gerade ist eine große Unsicherheit da. Die könnte man nutzen, doch das macht man nicht“, sagt sie. „Aber Gott ist nicht wie diese Gottesdienste.“ Es brauche dringend einen Wandel. „Den müssen wir anstoßen.“

Der Altersdurchschnitt in den Kirchen steigt, der demografische Wandel macht vor ihren Pforten nicht Halt. So kletterte er etwa in der katholischen Diözese Rottenburg–Stuttgart innerhalb von 20 Jahren von 41,79 auf zuletzt 46,66 Jahre; Frauen sind einen Tick älter. In der Erzdiözese Freiburg lag das Durchschnittsalter bei 48 Jahren.

Nicht viel anders sieht es bei den evangelischen Kirchen aus: In der Landeskirche in Württemberg etwa sank der Anteil der Menschen im Alter von 30 Jahren und jünger von 2012 bis 2022 um drei Prozentpunkte auf 29,2 Prozent, während jener der Kirchenmitglieder ab 60 Jahren um mehr als fünf Prozentpunkte auf 35,8 Prozent wuchs.

Auch ein Sprecher der Landeskirche in Baden erklärt: „Tendenziell nimmt der Anteil der unter–30–jährigen Kirchenmitglieder ab.“ Die Austrittsquote bei Berufseinsteigerinnen und -einsteigern unter 30 sei vergleichsweise hoch, bei Männern etwas höher. Frauen träten häufig aus, wenn sie nach der Familienphase in den Job zurückkehren.

Kirche muss ihre Botschaft anders vermitteln

Ähnlich äußert sich der Pfarrer der Stuttgarter Stiftskirche, Matthias Vosseler: „Wer mit dem Studium fertig ist, den ersten Job, die erste teure Wohnung hat, guckt, wo er Geld sparen kann.“ Da seien Kirchensteuern ein oft gewählter Hebel. „Die junge Generation ist bei uns nicht“, bringt er es auf den Punkt. In den letzten Jahren seien auch mehr Ältere dabei. Die Missbrauchsskandale tun ihr Übriges.

Dabei habe Kirche „eigentlich eine coole Message“, meint Kira Geiss, deren Ausbildung am theologischen Seminar der Evangelischen Missionsschule in Weissach im Tal (Rems–Murr–Kreis) wegen der Arbeit nach der Wahl zur „Miss Germany“ im März pausiert. Die Kirche müsse aber dringend die Art und Weise ändern, wie sie ihre Botschaft vermittelt.

Kira hat in Magdeburg eine Jugendgemeinde mitgegründet

„Einfach sagen, dass sie kommen dürfen, reicht nicht“, sagt Geiss. Die Ansprüche der jungen Generation, der sie eine Stimme geben will, hätten sich geändert. „Wir müssen mit der digitalen Welt arbeiten“, nennt Geiss ein Beispiel. Statt veralteter Gottesdienststrukturen lieber Events anbieten, mit Schulen Musicals veranstalten. Und wer junge Leute erreichen will, müsse auch mit jungen Leuten arbeiten.

Sie selbst hat in Magdeburg eine Jugendgemeinde mitgegründet. „Wir brechen mit dem klassischen Gottesdienst.“ Alle zwei Wochen, sonntags um 16.30 Uhr, gebe es das Angebot „Coffee & Church“ mit kleinen Predigtimpulsen. „Es kommen viele Menschen“, berichtet Geiss. „Wenn sie sehen, Kirche kann anders sein, finden sie den Weg zum Glauben.“

Weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist Mitglied in den beiden großen Kirchen

Auch Pfarrer Vosseler betont, wie wichtig solche positiven Erfahrungen seien. „Dann haben sie das auf dem Zettel.“ Anknüpfungspunkte könne es zum Beispiel im Religionsunterricht geben.

Dieses Beispiel nennt auch Theologie–Professorin Sibylle Rolf von der Uni Heidelberg. Viele ihrer Studierenden hätten sich gerade wegen des Reli–Unterrichts dafür entschieden. „Das Credo muss sein: So viele positive Kontaktmöglichkeiten wie möglich schaffen.“ Pop–up–Angebote und spontane Taufen seien Beispiele dafür. Sonst entstehe das platte Bild, Kirche — das seien nur Kindesmissbrauch und alte weiße Männer.

Aus ihrer Sicht ist aber der „Markt der Möglichkeiten“ so groß, dass sich nur wenige in der Kirche engagieren. Auch Parteien und Vereine hätten solche Probleme. Zudem sei inzwischen weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung Mitglied in den beiden großen Kirchen.

Wie kann die Kirche im Alltag helfen?

Fragt man die, was sie zur Mitgliedergewinnung an sich und speziell junger Menschen tun, liefern sie ganze Listen an Projekten: Seelsorge auf Musikfestivals wie beim Stuttgarter Kessel–Festival. Mobile Jugendgottesdienste per Lkw im evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim–Boxberg in Nordbaden oder mit umgebautem Kleinbus im Breisgau–Hochschwarzwald im Süden.

Das Programm „Born for more“ für junge Menschen mit Fluchterfahrung. Ein Bistumssprecher verweist zudem auf das „Spirituelle Zentrum S–Station“ inmitten von Stuttgart als „Kraftquelle im Alltag, ein Platz der Stille und des Auftankens“.

Viele Projekte verfolgen den Ansatz, Menschen dort abzuholen, wo sie sind, bei ihren Themen und Sorgen. Ihnen zu zeigen, wie Kirche ihnen bei konkreten Anliegen im Alltag behilflich sein kann. Dabei spielen Aspekte wie Nachhaltigkeit und Familiengründung eine Rolle.

Die Engländer machten das schon länger, sagt Theologin Rolf. Kirche komme beim gemeinsamen Kochen oder beim Kneipenabend mit Menschen zusammen. „Das geht über Konfessionsgrenzen hinaus.“ Ein Gefälle sieht sie darüber hinaus zwischen Stadt und Land: Nachwuchsmangel wie in Mannheim komme auf den Dörfern in der Kurpfalz zeitverzögert an.

Alle Generationen müssen mitgenommen werden

Auch Digitalisierung ist nach Auskunft der Kirchen Thema: Seien es digitale Mustergemeinden wie in Eningen unter Achalm (Landkreis Reutlingen) oder das Format „Kirche mal anders“ auf Tiktok. Auf Instagram ist Lisa Rudzki aus St. Blasien als „schwarzwald_pfarrerin“ unterwegs. Zu ein bisschen Berühmtheit gelangte sie Anfang des Jahres im Schwarzwald-«Tatort“, als Pfarrerin. Warum Rudzki mitgespielt hat, erklärte sie so: „Wichtig war mir zu zeigen, wie Kirche sein kann.“

Es gebe viele, die sich engagieren wollen, sagt Kira Geiss. Wichtig sei dabei aber auch, die älteren Menschen mitzunehmen und nicht einfach die Gottesdienste zu ändern. „Wir müssen Brücken bauen zwischen den Generationen.“ Pfarrer Vosseler vermutet: „Kirche in ein, zwei Generationen wird anders strukturiert sein.“ Aber er ist sich auch sicher: „Die Kirche wird nicht nur ein Trümmerhaufen sein.“