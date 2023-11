Vandalismus

Unbekannte richten in Kirche Schaden an

Wilhelmsdorf / Lesedauer: 1 min

Unbekannte richten Schaden in Wihelmsdorfer Kirche an. (Foto: SZ )

In der St. -Antonius-Kirche in der Zußdorfer Straße in Wilhelmsdorf haben am Mittwoch Unbekannte ihr randaliert.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 15:15 Von: sz