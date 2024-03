Theaterstück thematisiert Rechtspopulismus an Schulen

Ein Lehrer, der Mitglied in der AfD ist und damit den Schulfrieden stört. Ein Vorfall, der bereits Anfang des Jahres in Ravensburg für Aufsehen sorgte. Einen ähnlichen Fall beschreibt der ehemalige Schulleiter des Gymnasiums Wilhelmsdorf Johannes Baumann in seinem Theaterstück „Ernstfall in der offenen Schule“. Das besondere: Baumann schrieb das Stück 2019 und damit noch bevor die Konflikte rund um den Rechtspopulismus und auch um den „AfD-Lehrer“ in Ravensburg Wellen schlagen sollten.

Baumann, der von 1991 bis 2021 Schulleiter in Wilhelmsdorf und als Politiklehrer tätig war, schrieb das Stück, um besonders Schüler für das Thema rund um den Rechtspopulismus zu sensibilisieren. Im Gemeinschaftskundeunterricht habe er die Schüler durch die „kognitive Auseinandersetzung“ mit der Problematik oft nur schwer erreichen können, sagt Baumann. Neben dem klassischen Unterricht suchte er daher eine weitere Möglichkeit, die Schüler über die Thematik aufzuklären.

Eskalation an der Schule

So entschloss sich Baumann 2019, in Kooperation mit dem Kulturverein Wilhelmsdorf, ein Bühnenstück zu schreiben, das neben Mobbing und anderen Herausforderungen an Schulen auch den Rechtspopulismus im Schulalltag beleuchtet. Baumann baute dazu den Sport- und Erdkundelehrer „Herrn Volz“ in das Stück ein, der „auf jeden Fall AfD-nah“ zu sein scheint, so Baumann. Volz kritisiert beispielsweise direkt in der ersten Szene, dass der Schulchor nur englische Lieder singen würde und es auch „viele schöne deutsche Lieder“ gebe. Als dieser Lehrer später in der Handlung einen AfD-Landtagsabgeordneten in den Unterricht einlädt, eskaliert die bereits angespannte Situation an der Schule.

Dass diese fiktive Darstellung fünf Jahre nach dem Schreiben Realität werden würde, hatte Baumann zunächst nicht vermutet. Zwar erfuhr er durch den Kontakt zu anderen Bildungseinrichtungen, dass es in den „Lehrerausbildungen unter den Studenten natürlich die ganze politische Bandbreite“ gebe und das man davon ausgehen müsse, dass „in den nächsten Jahren eine Welle von Lehrern mit rechtspopulistischer Gesinnung auf die Schulen“ zukomme, so Baumann. Doch eine Situation wie in seinem Stück hatte er bis zum Fall in Ravensburg nicht erlebt.

„Die sollen bleiben wo sie sind“

Doch Baumann sagt auch, dass jeder Lehrer grundsätzlich einer Partei angehören dürfe. „Problematisch wird es dann, wenn man Schülerinnen und Schüler versucht, in eine bestimmte Richtung zu drängen“, so Baumann. Auch das greift er im Stück auf, als Lehrer Volz im Erdkundeunterricht Bemerkungen über Flüchtlinge macht:

Wir haben unsere eigene Kultur. Fremde Kulturen haben auch ihre Berechtigung, aber sie sollen sich nicht mischen, die sollen bleiben, wo sie sind. Lehrer Volz

Für den Schulleiter im Ruhestand ist es wichtig, die Menschen auf die vorherrschende Problematik des Rechtspopulismus aufmerksam zu machen. Gerade an Schulen wünscht er sich einen bewussteren Umgang mit dem Thema und hofft, dass sein Stück einen Beitrag dazu leisten kann.

Die Premiere findet am 15. März um 20 Uhr im Theater in der Scheune in Wilhelmsdorf statt. Inszeniert wird das Stück von Regisseur Lothar Rilling-Riehmann, der auch das Theater in der Scheune leitet.

Weitere Termine:

16.03. um 20 Uhr

17.03. um 17 Uhr

13.04./19.04./20.04. jeweils um 20 Uhr

Eintritt: 16 Euro, 13 Euro ermäßigt

Weitere Informationen unter www.kv-wilhelmsdorf.de