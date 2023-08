Stopp der Bauplatzverkäufe trifft Wilhelmsdorf finanziell hart

Noch ruhen die eigentlichen Bauarbeiten auf dem Grundstück an der Danketsweiler Straße in Esenhausen. Die Baugenehmigung für vier kleinere Gebäude (links auf der Fläche) und zwei große Mehrfamilienhäuser ist erteilt. Jetzt läuft die Vermarktung der zwei Einfamilienhäuser und der zwei Doppelhaushälften an.

(Foto: Herbert Guth )