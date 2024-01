So feiert Wilhelmsdorf seinen Geburtstag

Das Jahr 2024 steht in Wilhelmsdorf ganz im Zeichen des Gemeindejubiläums. Ein Jahr lang wird dieser Ort sich der Geschichte erinnern, aber auch die Stärken dieser Kommune mit ihren sozialen Schwerpunkten hervorheben. Eingebunden sind alle Ortsteile, die ihren Beitrag für die Jubiläumsfeiern leisten.

Pünktlich zum Jubiläumsdatum steht schon mit dem Festakt „200 Jahre Wilhelmsdorf“ am Sonntag, 7. Januar, der erste Höhepunkt der Feiern an. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Die Festpredigt wird Ernst-Wilhelm Göhl halten, Landesbischof der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Es folgen Grußworte und ein buntes Programm. Besonders gespannt sein darf man auf die Ausführungen durch den Historiker Eberhard Fritz sein.

Fortgesetzt wird das Jubiläumsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen. Dazu gehören unter vielem anderen am 4. Februar ein großer Narrensprung durch die Straßen des Ortes. Passend zum Jubiläum feiert die Grundschule Wilhelmsdorf im Juni ihren 70 Geburtstag. Geplant sind eine Projektwoche „Zirkus“ sowie ein Schulfest im Zirkuszelt. Natürlich steht auch das traditionelle Sommerfest „Wilhelmsdorf live“ im Juli ganz im Zeichen des Jubiläums. Kulturelle Veranstaltungen, Führungen, Vorträge und mehr runden das Jubiläumsjahr ab.