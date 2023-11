Die Unruhe unter den Wilhelmsdorfer Hundebesitzern war groß, als eine Hundehalterin ein Foto von unbekanntem weißen Glibber in den sozialen Medien gepostet hatte.

Der Verdacht: Jemand hat Giftköder ausgelegt. Das Naturschutzzentrum in Wilhelmsdorf konnte aber schnell Entwarnung geben: Es handele sich hierbei nicht um Gift, sondern um sogenannten Sternenrotz.

Es war Anfang November, als eine aufmerksame Besucherin am Wanderweg ins Ried, von Riedhausen kommend, eine größere Menge von einer weiß-durchsichtigen, gallertigen Masse entdeckte. Sie befand sich in mehreren kleinen Häufchen am und neben dem Weg verteilt. Die erste Vermutung der Besucherin waren Giftköder.

Experten untersuchen den Glibber

Im Zuge des Vorfalles setzte sich das Team des Naturschutzzentrums intensiv mit diesem Phänomen auseinander, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Ein Teil davon habe man daraufhin im Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf (Landwirtschaftliches Zentrum) analysieren lassen. „Uns war von vornherein klar, dass die Masse tierischen Ursprung ist“, sagt Christoph Schulz, der Leiter des Naturschutzzentrums (NZW). Dennoch habe man es untersuchen lassen wollen. Schließlich gibt es auch Pilzsorten, die mit dem Sternenrotz optisch vergleichbar sind.

Doch das Landwirtschaftliche Zentrum in Aulendorf konnte schließlich die Einschätzung des NWZ bestätigen, dass die glibbrige weiße Masse tierischen Ursprungs ist, und dass es sich um ein Phänomen handelt, das sich „Sternenrotz“ nennt.

So entsteht die weiße Masse

Das NWZ beschreibt dies in seiner Pressemitteilung so: „Reiher, Störche und Raubvögel verzehren bekanntlich Amphibien wie Frösche und Kröten. Um diese Jahreszeit haben die Amphibien bereits den Laich für das nächste Frühjahr angelegt, und zwar liegen die Eier und die im Wasser aufquellende Gallertschicht getrennt im Körper. Die Prädatoren, in diesem Fall wahrscheinlich Reiher und Störche, würgen den offensichtlich schwer verdaulichen Laich wieder hervor. Dieser quoll durch die Regenfälle der letzten Tage anschließend auf.“ Die eingegangene Probe stelle zweifelsfrei Amphibienüberreste dar ‐ sogar ein Stück einer Froschwirbelsäule habe man darin identifizieren können.

Wir können auch sagen, dass es sich hier um Froschlaich handelt, aber wir wissen nicht, welches Tier den Frosch gefressen hat, sagt Christoph Schulz.

Das Phänomen sei auch nicht selten, sagt der ehemalige Ostracher Bürgermeister. Er selbst habe vor vier Wochen bei Krauchenwies einen ähnlichen Fund gemacht.

Wo kommt der Name her?

Doch woher kommt denn nun der etwas seltsame Name? Dies lässt sich nicht so einfach erklären. Das NWZ schreibt dazu: „Damit erklärten sich unsere Vorfahren offensichtlich diese gar nicht so seltene Erscheinung.“ Das Internetlexikon Wikipedia schreibt: „Bereits im 15. Jahrhundert sahen einige Forscher darin die ,sterblichen Überreste’ von Sternschnuppen.“ Verifizieren lässt sich diese Theorie aber nicht.