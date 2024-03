Sandra Flucht bleibt Bürgermeisterin in Wilhelmsdorf

Wilhelmsdorf

Sandra Flucht bleibt Bürgermeisterin in Wilhelmsdorf

Wilhelmsdorf / Lesedauer: 1 min

Mit strahlendem Lächeln nahm die alte und neue Bürgermeisterin von Wilhelmsdorf, Sandra Flucht, zusammen mit ihrem Mann Joachim sowie ihren Kindern Selina und Nico auf der Rathaustreppe die Glückwünsche zu ihrer Wiederwahl entgegen. (Foto: Herbert Guth )

Am Sonntag war in Wilhelmsdorf Wahltag. So hat die alte und zugleich neue Bürgermeisterin abgeschnitten.