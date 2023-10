Am 3. März 2024 findet in Wilhelmsdorf die Wahl für das Bürgermeisteramt statt. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend. Amtsinhaberin Sandra Flucht wird sich wieder bewerben, wie sie zu Beginn der Sitzung unter dem Beifall der Räte verkündete. Die Bürgermeisterstelle wird Mitte Dezember öffentlich ausgeschrieben. Ende der Bewerbungsfrist ist am Montag, 5. Februar. Dann wird klar sein, ob Flucht mit Gegenkandidaten zu rechnen hat.

Vor Einstieg in die Tagesordnung gab die am 13. März 2016 im ersten Durchgang mit deutlicher Mehrheit gewählte frühere Ortsvorsteherin von Ailingen (Stadt Friedrichshafen) eine Erklärung in eigener Sache ab.

Ich bin seit 2016 Bürgermeisterin dieser schönen Gemeinde Wilhelmsdorf und möchte diese verantwortungsvolle Aufgabe auch weiterhin übernehmen. Bürgermeisterin Sandra Flucht

Die vergangenen Jahre seien aus ihrer Sicht wie im Fluge vergangen. Sie waren voller großer Projekte, „die wir alle gemeinsam geschaffen haben“, bezog sie die Gemeinde- und Ortschaftsräte ein.

Vertrauensvolles und konstruktives Verhältnis

Flucht hob das vertrauensvolle und konstruktive Verhältnis in der Zusammenarbeit mit allen Gremien und ihrem Amtsleiterteam hervor. Abschließend sagte die amtierende Rathauschefin: „Wenn alle zusammen helfen, kann alles gelingen. Das hat die Geschichte der Gemeinde immer wieder bewiesen.“ Sie selbst wolle gerne ihren Teil weiterhin dazu beitragen.

Nachdem Flucht wegen „einer gewissen Befangenheit“ abseits der Verwaltungsbank Platz nahm übernahm Andreas Schelshorn als stellvertretender Bürgermeister die Aufgabe, die Regularien für die Bürgermeisterwahl 2024 zu erledigen. Damit wird nach Vorschlag der Verwaltung der 3. März 2024 als Wahltermin festgelegt. Damit liegt dieser Termin sinnvoll vor den anstehenden Kommunalwahlen, die auf 9. Juni gemeinsam mit der Europawahl angesetzt sind. Sollte im ersten Wahlgang kein Bewerber oder eine Bewerberin die absolute Mehrheit erzielen, gibt es zwischen den zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen eine Stichwahl. Diese könnte am 17. März erfolgen.

Andreas Schelshorn ist Wahlausschuss-Vorsitzender

Zum Vorsitzenden des Wahlausschusses wurde Andreas Schelshorn (Freie Wählervereinigung) bestimmt. Ihm zur Seite steht die Hauptamtsleiterin Ilona Gering. Die drei Beisitzer des Ausschusses sind Michael Strittmatter und Philipp Duelli (beide Bürgerliste) sowie die Ortsvorsteherin von Esenhausen Waltraud Bosch (Freie Wählervereinigung).

Kommentar des stellvertretenden Bürgermeisters Andreas Schelshorn: „Ich freue mich, dass sich unsere amtierende Bürgermeisterin wieder bewerben wird.“