Ostergartenbesuch in St. Johann Zußdorf

Die Osterzeit rückt näher und damit die Möglichkeit, die biblische Geschichte hautnah zu erleben. Aus diesem Anlass lädt die Teilhabeeinrichtung St. Johann alle Interessierten und Kurzentschlossenen zu einem Besuch des Ostergartens in St. Johann in Zußdorf ein. Vom Samstag, 9., bis zum Freitag, 22. März, können Besucher bei den angebotenen Führungen die Passions- und Ostergeschichte mit allen Sinnen erleben, wie der Veranstalter mitteilt. Der Eintritt beträgt zwei Euro pro Person.

Die Führungen beginnen jeweils Montag bis Samstag um 8.45, 10.45, 13.30 und 15 Uhr Uhr. Treffpunkt ist am Kinderheim St. Johann/SBBZ St. Christoph, Kirchbühl 1, in Wilhelsmdorf-Zußdorf. „Die Führungen sind eine faszinierende Zeit- und Gefühlsreise in die Welt der Bibel“ erläutert die Hausseelsorgerin Schwester Veronica. „An sieben Stationen begleiten wir Jesus auf seinem Leidensweg und dürfen an seiner Auferstehung teilhaben. Die Osterbotschaft wird so mit Herz und Verstand erfahrbar gemacht.“

Eine Anmeldung unter Telefonnummer 07503/927227 (Sr. Veronica) oder per Mail an [email protected] ist erforderlich. Dabei sollen Namen, Telefonnummer, Wunschtermin mit Uhrzeit sowie die Anzahl und das Alter der Teilnehmer angegeben werden.

Der Ostergarten wird von St. Johann und SBBZ St. Christoph in Zußdorf veranstaltet. Beide sind Teilhabeeinrichtungen der Theresia-Hecht-Stiftung.