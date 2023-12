2015 kam er als Flüchtling aus Syrien nach Wilhelmsdorf, vor Kurzem hat er dort sein eigenes Lokal eröffnet. Damit hat sich für Mahdi Ahmad ein Traum erfüllt. Er fand eine neue Heimat und baute sich und seiner Familie hier Stück für Stück den Weg in eine erfolgreiche Zukunft auf.

Versprochen werden im Pizza- und Kebab-Haus Spezialitäten aus der orientalischen Küche. Während der Mittagszeit gibt es spezielle Angebote für die Schülerinnen und Schüler im Ort. Der Andrang zeigt, dass nach Schließung der Mensa im Bildungszentrum ein Bedarf besteht. Die Geschichte hinter dem neuen gastronomischen Angebot liest sich bei näherer Betrachtung wie ein Märchen aus 1000 und einer Nacht.

Es ist die Geschichte eines Mannes, der trotz vieler Turbulenzen in seinem Leben in Deutschland eine neue Heimat fand. Stolz sagt er: „Seit einem Jahr habe ich die deutsche Staatsangehörigkeit.“ Diese Auszeichnung teilt er mit seinen drei Kindern, von denen zwei in Deutschland geboren sind.

Bis heute arbeitet er auch als Busfahrer

Zurück zur Historie, wie er sie erzählt: Der heute 39 Jahre alte gelernte syrische Autohändler arbeitete ab 2005 in Dubai. Als Lastwagenfahrer kam er viel in der Welt herum. 2012 machte er Urlaub in der syrischen Heimat. Die Aufständischen belagerten seine Stadt, er war eingeschlossen. Nach Ablauf seines Visums durfte er nicht mehr nach Dubai zurück. Er fand den Weg nach Deutschland. Hier finanzierte er als Flüchtling aus eigenen Mitteln den Autoführerschein. Er machte ein Praktikum bei einer Spedition. Mit der Fahrerlaubnis für große Omnibusse fand er eine Anstellung, bis heute ist er im Linien- und Reiseverkehr eingesetzt.

Vor zwei Jahren kaufte er die Flüchtlingsunterkunft

2021 konnte Mahdi Ahmad ein Haus an der Zußdorfer Straße (ehemals Café Glaser) mithilfe eines günstigen Kredits erwerben. Dieses Haus war damals von der Gemeinde Wilhelmsdorf zur Anschlussunterbringung für syrische Kriegsflüchtlinge zur Verfügung gestellt worden. Später wollte sich die Gemeinde Wilhelmsdorf von dem Haus trennen. Die Überlegungen waren, dass beim Verkauf an einen privaten Interessenten zwei syrische Großfamilien obdachlos werden.

Aus diesem Grunde wurde entschieden, das Gebäude Mahdi Ahmad zum Kauf anzubieten. Dieser griff zu und freut sich noch heute, dass er ein eigenes Zuhause für seine Familie, seine Mutter und die Familie seines Bruders erwerben konnte.

Wir haben hier in Wilhelmsdorf immer große Unterstützung gefunden. Nur so konnten wir unseren Traum erfüllen. Die Leute in Wilhelmsdorf sind sehr, sehr nett, sagt er.

Auf dem Weihnachtsmarkt wird eine neue Idee geboren

Vor einem Jahr wurde dann die Idee geboren, eine eigene Gastronomie aufzubauen. Die Familie hatte damals beim Weihnachtsmarkt Anfang Dezember orientalische Spezialitäten angeboten. Der allgemeine Zuspruch sei überwältigend gewesen. Im Familienrat wurde beschlossen, mehr aus diesem Anfang zu machen. Ein halbes Jahr lang wurde im Haus gewerkelt. Dort, wo früher im Café Glaser der Verkaufsraum war, entstand eine großzügige Küche.

Zwischen Eingangstür und Tresen zur Ausgabe der Speisen stehen mehrere Tische. Der Name war dann auch schnell gefunden „Mayar“ heißt der Sohn von Mahdi Ahmad. Eine von mehreren Bedeutungen dieses Namens heißt auf Deutsch Glücksbringer. So hoffen alle Angehörigen der großen Familie von Mahdi Ahmad, dass ihr neues Pizza- und Kebab-Haus allen Beteiligten Glück bringen möge.

Parallel zur Neueröffnung des Mayar ist per Aushang zu entnehmen, dass das seit Jahren bestehende Unternehmen Zeynep Döner und Pizza an der Riedhauser Straße 1 wegen Umbaumaßnahmen geschlossen hat. Über die Zukunft dieser Immobilie war aktuell nichts in Erfahrung zu bringen.