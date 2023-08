Im schlechtesten aller Fälle kann der nach derzeitigem Stand rund zwölf Millionen Euro teure Erweiterungsbau am Schulzentrum in Wilhelmsdorf erst zu Beginn des Schuljahrs 2024/25 in Betrieb genommen werden. Grund sind massive Probleme mit verspäteter Lieferung der Fenster am Gebäude.

Dann stellte sich im Laufe der Einbauarbeiten außerdem heraus, dass die Fenster nicht in die vorhandenen Öffnungen in den Wänden passen. Sie sind zu groß, weshalb die technisch notwendigen Dehnfugen zu den Betonpfeilern hin nicht eingepasst werden konnten. Derzeit arbeitet die Firma an Nachbesserungen. Parallel wird die rechtliche Situation von einem Anwalt geprüft. Bei der Grundsatzentscheidung für das ehrgeizige Projekt stand ein Bezug in diesem Herbst 2023 im Raum.

In einem Schreiben an die Eltern der Schülerinnen und Schüler von Gymnasium und Realschule nannte Bürgermeisterin Sandra Flucht zum Schuljahresende noch optimistisch den „späten Frühling kommenden Jahres“ als Bezugszeitraum. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ räumte sie auf Nachfrage nun offen ein, dass es durchaus möglich sein könnte, dass dieser genannte Zeitrahmen ebenfalls nicht eingehalten werden kann.

Fenster fehlerhaft ausgemessen und gefertigt

Auslöser für die Misere war zunächst einmal die Tatsache, dass die von der deutschen Firma in der Türkei in Auftrag gegebenen Fenster deutlich zu spät angeliefert wurden. Beim Einbau kam zu Tage, dass die Teile fehlerhaft ausgemessen, gefertigt und trotzdem eingebaut wurden. Sie wurden zwar in die vorhandenen Öffnungen eingesetzt, doch mit so einem geringen Abstand zu den Betonpfeilern, dass Dehnfugen keinen Platz mehr hatten. Schlicht gesagt: Das Loch war kleiner, die Fenster zu groß.

Es folgten zeitraubende Gespräche zwischen Firmenvertretern, Bauleiter und der Verwaltung. Man einigte sich darauf, dem Unternehmen eine gesetzlich vorgesehene Frist einzuräumen, in der es versuchen kann, das Beste aus der Lage zu machen. Diese Nachbesserung bedeutet im Klartext, dass jedes einzelne Fenster ausgebaut wird und die Holzrahmen so weit abgehobelt werden, dass die vorgeschriebenen Abstände zu den Betonpfeilern eingehalten werden können. Betont wird von der Verwaltung, dass die für den Rohbau verantwortliche Firma den Vorgaben entsprechend gut gearbeitet hat. Kleinere Abweichungen bei den Betonarbeiten seien völlig normal. Es steht im Raum, dass möglicherweise vor Ort kein Aufmaß genommen wurde, bevor die Fenster in die Produktion gingen.

Andere Handwerker müssen warten

Wegen der zeitaufwändigen Nachbearbeitung der Fenster können jetzt aber andere Handwerker die von ihnen geplanten Aufgaben nicht erledigen, was zu den massiven zeitlichen Verzögerungen führt. Arbeits– und Zeitpläne müssen der Situation angepasst werden. Teilweise muss vorhandenes Baumaterial zwischengelagert werden. Das alles zieht Folgekosten nach sich. Derzeit wird von Bürgermeisterin Flucht davon ausgegangen, dass die Fensterbaufirma letztlich für den entstandenen materiellen Schaden aufkommen muss.

Mit dem Projekt soll der räumlichen Enge abgeholfen werden. In dem Neubau entstehen vor allem für das Gymnasium neun zusätzliche Klassenzimmer sowie naturwissenschaftliche Fachräume, die auch von der Realschule mit genutzt werden. Dazu kommen zwei Technikräume, ein Musik– und Multifunktionsraum sowie Aufenthaltsbereiche. Mit dem neuen Platzangebot können dann auch einige Klassen zurück ins Bildungszentrum ziehen, die derzeit Räume der Grundschule belegen.

Technikräume nun mit Hochdruck wiederherstellen

Für den Bereich der Otto–Lilienthal–Realschule verspricht die Verwaltungschefin, dass die dortigen Technikräume mit Hochdruck wiederhergestellt und renoviert werden, damit dort der Technikunterricht so bald als möglich wieder anlaufen kann. Die übrigen naturwissenschaftlichen Räume werden mit Bezug des Neubaus in Betrieb gehen, wann immer das aus heutiger Sicht auch sein wird.

In ihrem Schreiben an die Eltern geht Sandra Flucht auch auf die Maßnahmen infolge der Schließung der Mensa am Schulzentrum ein. Ausführlich erläuterte sie, wie es zum Beschluss des Gemeinderates kam, das tägliche Essensangebot für die Schüler auslaufen zu lassen. Gründe waren unter anderem der immer geringere Zulauf zu den Mensaangeboten und die immer weiter steigenden Kosten. Beschlossen wurde nun, dass im kommenden Schuljahr insbesondere für die jüngeren Kinder jeweils am Dienstag und Donnerstag ein Verkaufswagen vom örtlichen Café Stäbler die Versorgung direkt auf dem Schulhof sicherstellen soll. Das Essen kann ohne Vorbestellung geordert werden. Das Foyer der Riedhalle steht den Kindern zur Verfügung, um hier zu essen.