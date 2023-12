Lore Pfaff feiert an Silvester ihren 100. Geburtstag

- Lore Pfaff sieht aus wie eine drahtige und durchtrainierte 70-Jährige. Akribisch hält sie ihren Garten auf Vordermann, mit offenen Augen spaziert sie durch ihre Heimatgemeinde und hat immer ein nettes Wort für ihre Mitmenschen parat. Dabei ist sie mit ihren 100 Jahren genau halb so alt wie Wilhelmsdorf. Dieser Ort feiert im neuen Jahr den 200. Geburtstag. Traditionell wird sie an ihrem Ehrentag am 31. Dezember im Gottesdienst im Betsaal gewürdigt.

Dass der Jahresschluss-Gottesdienst für Lore Pfaff eine besondere Bedeutung hat, zeigt schon ihre Geburtsgeschichte. Die Hebamme musste aus der Kirche geholt werden, als sich Lore in der Rotach-Säge ausgerechnet an Silvester ankündigte. Dort, wo heute der Bauhof der Gemeinde Wilhelmsdorf beheimatet ist, verbrachte die Altersjubilarin im heimatlichen Sägebetrieb mit kleiner Landwirtschaft ihre ersten 27 Lebensjahre. „Wir haben genug Arbeit“, sagte ihr Vater, der sparsam war und dies der Tochter vermittelte. „Ich musste damals um jede Mark bitten,“ erinnert sie sich. Die Bindung innerhalb der Familie sei aber immer innig und eng gewesen.

Lore Pfaff lernte aber im engeren Sinne auch die große weite Welt kennen. Sie besuchte mit 16 Jahren 1939 bis zum Kriegsbeginn die Handelsschule in Stuttgart. Vater und Mutter brachten sie mit dem eigenen Auto in ein Pensionat in die Landeshauptstadt. Sie sei immer eine lustige Person gewesen, weshalb dort die Betreuerinnen dafür sorgen sollten, dass sie nicht über die Stränge schlug, erzählt sie mit einem lustigen Augenaufschlag. Sie habe aber immer gewusst, was sich gehört. Nach einem halben Jahr, erfüllt mit Buchführung, Kurzschrift und souveräner Bedienung einer Schreibmaschine war das Kapitel Lernen schlagartig beendet. Ihre Lehrer wurden zum Kriegsdienst eingezogen und sie kehrte zurück in den elterlichen Betrieb.

1949 zog die Familie weg von der Sägerei in ihr eigenes Haus an der Sonnhalde, idyllisch gelegen zwischen Wilhelmsdorf und Zußdorf. Nach dem frühen Schicksalsschlag, dem Tod ihres damaligen Freundes 1943 im Russland-Feldzug, starb ein Jahr nach dem Umzug ihr Vater. Ein Jahr später zog Lore Pfaff nach Schramberg, „um endlich mal eigenes Geld zu verdienen“. Hier arbeitete sie in einer Buchdruckerei, der der lokale Verlag der Schwäbischen Zeitung angeschlossen war. 1963 zog es sie zurück nach Wilhelmsdorf. Hier war sie 20 Jahre lang beim örtlichen Notariat beschäftigt. Fünf Chefs mussten sie aushalten, erzählt Lore Pfaff mit ihrem freundlichen Humor. Mit 60 Jahren ging sie 1983 in den Ruhestand. Zuvor hatte sie über elf Jahre lang ihre kranke Mutter gepflegt und innig betreut.

Es folgte 2004 ein Umzug in die Karl-Fuß-Straße. Mit dabei wie schon in den Jahren zuvor ihre Freundin Elfriede Sigg, die mit heute 91 Jahren Lore Pfaff unzertrennlich zur Seite steht. Beide lernten sich 1960 auf einer Skifreizeit kennen und hatten immer Kontakt. Mit der Stuttgarterin hatte Lore Pfaff immer eine lose Freundschaft, erst per Brief, dann auch persönlich. Als Elfriede Sigg 1979 eine Anstellung im Ringgenhof in Wilhelmsdorf fand, bezog sie praktischerweise eine Wohnung bei der Familie Pfaff, erst in der Sonnhalde, dann am Rand von Wilhelmsdorf. Nie habe es eine ernsthafte Auseinandersetzung gegeben, sind sich beide betagten Frauen einig.

Die Liebe zur Natur, zu ihrem Garten und die Berge hat sich Lore Pfaff bis heute bewahrt. Sie war begeisterte Ski-Fahrerin und verbringt noch heute jedes Jahr eine Woche auf einer Hütte in den Bergen. Zu ihrem täglichen Ritual gehört die Morgengymnastik. Nicht zuletzt ist sie Fan des FC Bayern München. Bei einem Sieg ihres Lieblingsvereins gibt es als Belohnung schon mal einen kleinen Likör. Mit der Familie wird Anfang Januar der 100. Geburtstag ausgiebig nachgefeiert. Und ihre Freundin Elfriede steuert bei, was Lore Pfaff schon immer auszeichnet: „Sie hat in jeder Situation ihres Lebens ein grenzenloses Gottvertrauen.“