Der Kulturverein Wilhelmsdorf wird 40 Jahre alt und zum Jubiläum gibt es am Donnerstag, 5. Oktober, ein spezielles „After Work“ mit Musik aus den 80er Jahren. Und es stehen noch weitere Veranstaltungen an.

Zum Jubiläum lädt der Kulturverein zu einem Streifzug durch die Veranstaltungen aus vier Jahrzehnten ein ‐ mit Fotos und Texten. Von der ersten Schlagzeile in der „Schwäbischen Zeitung“ am 21. Juli 1983 bis zur Wiederöffnung nach Corona, von den ersten Auftritten der Theatergruppe sechs Jahre vor der Gründung des Vereins bis zu ihrer 119. Produktion in diesem Sommer. Die Ausstellung mit Basar ist am 8., 15., 22. und 29. Oktober jeweils von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen.

Ein Abend für den Gründer des Kulturvereins

am Donnerstag, 5. Oktober, steht ein Abend unter dem Motto „Mit Lyrik leben“ auf dem Veranstaltungsprogramm. Dieser Abend ist laut Pressemitteilung dem Gründer und langjährigen Vorsitzenden des Kulturvereins, Reinhold Löhner, gewidmet. Er kannte unzählige Gedichte auswendig und war ein Meister des Vortrags. Klaus Schmolze gestaltete die Gedichte grafisch. Fast 500 Blätter sind so entstanden. An diesem Abend gibt es eine Auswahl zu sehen und zu hören ‐ umrahmt von der „Liaison Tangonale“, also Jeanette Roth-Fritz am Akkordeon und Bettina Kunz am Kontrabass. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 16 Euro, ermäßigt 13 Euro. Platzreservierungen sind möglich über www.kv-wilhelmsdorf.de oder telefonisch unter 07503/9310086.

Film, Tanz und Rückblick

Am Freitag, 7. Oktober, heißt es ab 20 Uhr „Unversehens 40 ‐ Der Abend“. Das Theater in der Scheune präsentiert Höhepunkte aus der 40-jährigen Veranstaltungsgeschichte. Mit dabei sind das Kinder- und Jugendtheater der „KreJuWi“ und eine Wilhelmsdorfer Jazz-Formation. Im Anschluss legt DJ Djoala auf. Der Eintritt ist frei, um Reservierungen wird aber gebeten.

Am Donnerstag, 12. Oktober, wird um 19 Uhr die Tragikkomödie „Im Taxi mit Madelaine“ gezeigt. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt drei Euro. Und am Freitag, 13. Oktober, ist von 20 bis 23 Uhr „Dance again“, also Freies Tanzen mit DJ Djoala angesagt. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.