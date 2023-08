{:tag :web, :attrs {:class „character“, :displayname „web“, :name „web"}, :content ["(süb)"]} — Ein schnelles Ende hat ein Berufungsprozess vor dem Landgericht Ravensburg gegen einen Mann aus Wilhelmsdorf gefunden. Das Amtsgericht Ravensburg hatte ihn im Mai 2022 wegen sexuellen Übergriffen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Dagegen hatten der Angeklagte sowie die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Beide Parteien nahmen nun die Berufung zurück.

Suizidgefahr und Panikattacken

Die Übergriffe sollen in den Jahren 2019 bis 2021 begangen worden sein und spielten sich nach Alkoholgenuss im Bekanntenkreis des Angeklagten in Wohnungen in Wilhelmsdorf ab. Eine Frau ist seither in einem sehr schlechten psychischen Zustand. Zwischenzeitlich war sie wegen Suizidgefahr und Panikattacken in psychiatrischer Versorgung im ZfP Weißenau.

Zu Beginn der Berufungsverhandlung wandte sich der Vorsitzende Richter Martin Hussels–Eichhorn an den Angeklagten: „Sie sind in erster Instanz sehr schlecht verteidigt worden. Mit einem umfassenden Geständnis hätten Sie eventuell eine Bewährungsstrafe bekommen. Mit ihrer jetzigen Verteidigerin wäre Ihnen das nicht passiert.“

Richter regt gegenseitige Berufungsrücknahme an

Der Angeklagte hat in der Berufung eine andere Rechtsanwältin, Nicole Pfuhl aus Ravensburg, zu seiner Verteidigung engagiert. Hussels–Eichhorn wies auf die hohe psychische Belastung des Opfers hin, die eine nochmalige Abwicklung des Falles in allen Einzelheiten mit sich bringen würde. Zudem sei es nicht auszuschließen, dass die Strafe sogar noch höher ausfallen würde, auch im Hinblick auf eine weitere anstehende Anklage vor dem Amtsgericht — wieder wegen sexuellen Übergriffs. Mit eindrücklichen Worten regte er eine gegenseitige Berufungsrücknahme an. In diesem Fall könne auch das Verfahren am Amtsgericht wohlwollend geprüft werden.

Die Staatsanwaltschaft stimmte dem Vorschlag aus Gründen des Opferschutzes unter Abwägung aller Gesichtspunkte zu. Nach intensiver Rücksprache mit seiner Verteidigerin ebenso der Angeklagte. Damit ist das Urteil des Amtsgerichts nun rechtskräftig. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen beide Seiten anteilig.