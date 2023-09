Im Schnupperkurs Gebärden lernen

Die Gebärdensammlung „Schau doch meine Hände an“ ermöglicht auf einfache Weise die Kommunikation mit nicht sprechenden Menschen. Interessierte können bei einem Schnupperkurs der Zieglerschen in Wilhelmsdorf die Gebärden erlernen.

Der kostenlose, zweiteilige Schnupperkurs findet jeweils montags, 16. und 23. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr statt im Kaminzimmer des Haus Höchsten, Zußdorferstraße 28 in Wilhelmsdorf. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Interessierte melden sich bei Kursleiterin Roswitha Österle, Referentin für Unterstützte Kommunikation in der Behindertenhilfe der Zieglerschen an, Mail an [email protected], Telefon 01520/ 9277456. Weitere Informationen unter www.zieglersche.de/gebaerdenkurse