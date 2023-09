Pfarrer Heiko Bräuning hört beim Fernsehgottesdienst „Stunde des Höchsten“ auf. Ab Sonntag, 10. September, präsentieren Maren Hoffmann–Rothe und Johannes Ehrismann den TV–Gottesdienst. Das teilt das Sozialunternehmen die Zieglerschen mit.

Heiko Bräuning hat in mehr als zehn Jahren über 700 Folgen des Fernsehgottesdienstes „Stunde des Höchsten“ präsentiert. Nun setzen die Zieglerschen bei ihrem TV–Format auf ein neues Team. „Heiko Bräuning hat unseren Fernsehgottesdienst von Beginn an erfolgreich geprägt“, wird Gottfried Heinzmann, Vorstandsvorsitzender der Zieglerschen, in einer Pressemitteilung zitiert.

Format soll „behutsam weiterentwickelt“ werden

„Wir bedanken uns für die Arbeit von Pfarrer Bräuning und die wertvollen Impulse, die er durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus im Fernsehen gegeben hat.“ Nach dieser langen Zeit der Fernsehpräsenz gelte es jedoch, „Stunde des Höchsten“ behutsam weiterzuentwickeln und für die Zukunft aufzustellen.

„Damit dies gelingen kann, haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen, sondern ,Stunde des Höchsten‘ mit neuen Personen vor der Kamera zu gestalten“, erklärt Heinzmann.

Das sind die neuen Gastgeber

Ab dem 10. September übernehmen Maren Hoffmann–Rothe und Johannes Ehrismann in die Rolle der Gastgeberin und des Gastgebers. Maren Hoffmann–Rothe ist laut Mitteilung freiberufliche Moderatorin und Mediatorin und lebt mit ihrer Familie in Wetzlar. Sie hat bei ERF Medien, einem christlichen Medienunternehmen, gearbeitet und dürfte regelmäßigen Bibel–TV–Zuschauern schon von einigen Formaten des Senders bekannt sein.

Johannes Ehrismann ist Referent für Theologie und Ethik bei den Zieglerschen. Als gelernter Zimmermann hat er zunächst in seinem Beruf gearbeitet und dann interkulturelle Theologie studiert. Nach seinem Masterabschluss war er zehn Jahre als Jugendreferent in verschiedenen Gemeinden tätig — zuletzt in Wilhelmsdorf. Mit seiner Familie lebt er in Wilhelmsdorf.

Sendung wird seit 2009 auf dem Höchsten gedreht

„Wir Zieglersche verstehen ‚Stunde des Höchsten‘ als diakonisches Angebot. Dazu gehört auch die Teilhabe an Glaubensinhalten, wenn dies auf herkömmliche Wegen nicht möglich ist. So legen wir Wert auf eine Übersetzung in deutsche Gebärdensprache für Menschen mit einer Hörschädigung auch künftig“, so Heinzmann.

Der rein spendenfinanzierte Fernsehgottesdienst der Zieglerschen wird seit 2009 in der Kapelle der ehemaligen Fachklink für suchtkranke Frauen auf dem 800 Meter hohen Höchsten gedreht, mit Blick auf den Bodensee und die Alpen. Ausgestrahlt wird „Stunde des Höchsten“ regelmäßig sonntags auf Bibel TV, Tele 5, Anixe HD und TV Berlin.