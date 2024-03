Die finanzielle Lage der Gemeinde Wilhelmsdorf ist angespannt, aber nicht hoffnungslos. Der Haushalt für das laufende Jahr 2024 sieht bei den Einnahmen aus Steuern und Zuwendungen von Land und Bund 14,15 Millionen Euro vor. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 14,38 Millionen Euro gegenüber. Damit fehlen zur Deckung des Haushaltsplans 234.000 Euro. Die Differenz muss von den Rücklagen beglichen werden. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das laufende Jahr wurden vom Gemeinderat nun einstimmig gebilligt. Nur aus den Reihen der drei Ortschaftsräte von Zußdorf, Esenhausen und Pfrungen gab es eine Enthaltung.

Dass Wilhelmsdorf zahlreiche funktionierende Einrichtungen für alle Lebenslagen besitzt, auf Schulen und Betreuungseinrichtungen für Kinder stolz sein kann, sei die gute Nachricht, so Bürgermeisterin Sandra Flucht. Doch der Erhalt und Ausbau der Infrastruktur koste viel Geld. Im laufenden Haushaltsjahr zeige sich die Seite der Einnahmen noch konstant. Dem stehen jedoch Preissteigerungen in allen Bereichen gegenüber. Allein bei Kindergärten und Schulen muss die Gemeinde 2,5 Millionen Euro aus eigenen Mitteln einbringen.

Wir treiben alle Planungen voran, um gerüstet zu sein für Chancen bei möglichen Investitionsprogrammen. Sandra Flucht

Vor diesem Hintergrund müssen klare Prioritäten gesetzt werden. Zu den anstehenden Investitionen gehört der Ausbau des Breitbandnetzes in der ganzen Gemeinde, die Optimierung im Kindergarten Pfrungen mit einem Planansatz von 200.000 Euro sowie die Beteiligung am Kreisstraßenausbau vom Lengenweiler Kreisverkehr über den Bauhof hin zur Leonhardstraße mit geplanten 275.000 Euro.

Der Ausbau dieser Kreisstraße soll ab 2025 in Trägerschaft des Landkreises erfolgen. Die finanziellen Anstrengungen hier stehen in engem Zusammenhang mit dem geplanten Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses, dessen Planung auf Hochtouren laufen. Nicht zuletzt steht in den kommenden Jahren der Neubau der Realschule auf dem Zettel. „Wir treiben alle Planungen voran, um gerüstet zu sein für Chancen bei möglichen Investitionsprogrammen, die sich immer wieder auftun.“

Unterhalt der zahlreichen Schulgebäude

Kämmerer Stephan Gerster stellte das umfangreiche Zahlenwerk für das laufende Jahr vor. Zu den gesetzlich festgelegten Ausgaben gehören der Unterhalt der zahlreichen Schulgebäude einschließlich der drei Hallen und des Lehrschwimmbeckens. Hier eingeschlossen sind Ausgaben für die Mensa in der Grundschule, die Schulsozialarbeit und die Forderungen zur Sicherstellung einer verlässlichen Grundschule samt Betreuungsleistungen.

Alleine für das Angebot bei der Kinderbetreuung muss ein Beitrag in Höhe von 1,836 Millionen Euro aufgebracht werden. Nicht eingeschlossen sind hier die Elternbeiträge oder Zuwendungen vom Land. Der Betrieb der Schulen samt Betreuungsangebote schlägt mit weiteren 666.000 Euro zu Buche. Im Sanierungsprogramm für Gemeindestraßen sind 103.000 Euro festgehalten.

Feuerwehrhaus ist größter finanzielle Brocken

Zum Investitionsplan für die kommenden Jahre gehört als größter Brocken das Feuerwehrhaus. Einschließlich Bebauungsplan und Erschließung des Geländes sind zwischen 2026 und 2028 Eigenmittel der Gemeinde in Höhe von sechs Millionen Euro einzuplanen. Weitere hohe Beträge sind in den Folgejahren in den Planungen für Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen notwendig.

Ende des Jahres sitzt die Gemeinde Wilhelmsdorf auf 6,4 Millionen Euro Schulden. Das sind umgerechnet 1.279 Euro je Einwohner. Kämmerer Gerster und mit ihm die gesamte Gemeindeverwaltung blickten bei allen schwierigen finanziellen Umständen weiterhin zuversichtlich in die Zukunft. „Wir müssen weiterhin mutig bleiben. Wir dürfen unseren Optimismus nicht verlieren und uns vor allem am Notwendigen orientieren.“