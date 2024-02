Fachklinik Ringgenhof bekommt neue Leiterin

Katja Friedrich wird ab dem 1. März die neue Therapeutische Leiterin in der Fachklinik Ringgenhof, einer Einrichtung der Zieglerschen für suchtkranke Männer in Wilhelmsdorf, wie die Klinik mitteilt. Die 56-jährige Diplom-Psychologin und Sozialtherapeutin arbeite bereits seit 2011 in der Suchthilfe der Zieglerschen, zuletzt als Leiterin der Fachabteilung Sucht und Psychose.

„Ich arbeite aus Überzeugung in der Suchtrehabilitation für suchtkranke Männer. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, die auf mich zukommen und dass ich dabei die Entwicklung der Suchthilfe mitgestalten kann,“ sagt Katja Friedrich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Katja Friedrich für die aktuelle Neustrukturierungsphase innerhalb der Suchthilfe eine so engagierte und erfahrene Persönlichkeit für unsere Fachklinik Ringgenhof begeistern konnten und wünschen ihr für ihren Start alles Gute und Gottes Segen,“ sagt Rebekka Barth, Geschäftsbereichsleiterin in der Suchthilfe der Zieglerschen.

Katja Friedrich ist Nachfolgerin von Thomas Greitzke, der die Therapeutische Leitung seit über 15 Jahre innehatte. „Thomas Greitzke hat in über 30 Jahren in unseren Fachkliniken Höchsten und Ringgenhof viele wertvolle Impulse gesetzt. Er hat zahlreiche suchtkranke Menschen auf ihrem Weg aus der Sucht begleitet und war sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeitenden ein wertvoller und geschätzter Ansprechpartner“, sagt Rebekka Barth.