Die einzige schwäbische Schildkröte lebt bei Wilhelmsdorf

Die Europäische Sumpfschildkröte ist die einzige in Deutschland wild vorkommende Schildkrötenart. In Baden-Württemberg existiert laut der Landesanstalt für Umwelt derzeit nur eine Population der heimischen Unterart ‐ nämlich im Pfrunger-Burgweiler Ried. Dort auf dem Moorerlebnispfad hat SZ-Leser Harald R.K. Denicke die Tiere kürzlich entdeckt und schreibt dazu: „Ich hatte das große Glück und konnte zwei der Schildkröten gut sehen. Von einem der beiden Reptilien gelangen mir auch ein paar schöne Fotos.“

Die Schildkröte hat sich inzwischen als eine Art Maskottchen der Einrichtung etabliert. „Das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte im Pfrunger-Burgweiler Ried ist natürlich etwas ganz Besonderes“, sagt Christoph Schulz, Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried mit Sitz im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf. „Gerade bei Angeboten für Kinder werben wir oft mit dem Reptil“, sagt er. Die Angestellten des Naturschutzzentrums haben der Sumpfschildkröte inzwischen den Spitznamen „Emy“ gegeben ‐ nach ihrem lateinischen Namen „Emys orbicularis“.

Die Tiere sind vom Aussterben bedroht

Die Sumpfschildkröte steht auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten und kommt deutschlandweit sonst nur noch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vor. „Im Pfrunger-Burgweiler Ried sind die Tiere vermutlich nie ganz ausgestorben“, sagt Sabine Behr, Gebietsbetreuerin im Pfrunger-Burgweiler Ried. Seit den 1970er-Jahren gebe es erste Dokumentationen, ab 2005 wieder vermehrte Sichtungen der Tiere. In den darauf folgenden Jahren wurden auch genetische Untersuchungen vorgenommen. „Die ergaben, dass die Schildkröten hier tatsächlich heimisch sind“, sagt sie. Die meisten anderen Populationen in Deutschland seien nämlich irgendwann ausgesetzt worden.

Im Pfrunger-Burgweiler Ried lebt die einzige Population der europäischen Sumpfschildkröte in Baden-Württemberg. (Foto: Lothar Zier )

Wie viele Tiere tatsächlich im Ried vorkommen und wie sich der Bestand entwickelt, lasse sich nicht genau sagen. „Die Fläche ist einfach zu groß, um eine genaue Zählung durchführen zu können“, sagt Behr. Sicher sei aber: Die Schildkröten halten sich an verschiedenen Standorten in dem Gebiet auf.

Besonders an sonnigen Tagen anzutreffen

Erkennen kann man die Schildkröte an ihrer dunkelbraunen bis schwarzen Färbung und den gelben Sprenkeln. Außerdem hat sie, im Vergleich zur nordamerikanischen Schmuckschildkröte, einen längeren und dünneren Schwanz. Das Reptil kann eine Panzergröße von bis zu 20 Zentimetern und ein Maximalgewicht von etwa 1,2 Kilogramm erreichen. Sie kann bis zu 100 Jahre alt werden.

Am liebsten hält sich die Europäische Sumpfschildkröte in langsam fließenden oder stehenden, seichten Gewässern auf. „An sonnigen Tagen hat man die besten Chancen, die Schildkröten zu sehen. Dann wärmen sich die wechselwarmen Tiere nämlich in der Sonne auf“, so Behr. In der kalten Jahreszeit ziehen sie sich dann bis März zum Winterschlaf zurück.

Hauptsächlich ernähren sie sich von Insekten, Schnecken und Amphibienlarven, aber auch Pflanzliches steht auf der Speisekarte. Das Besondere: Da die Sumpfschildkröte zu den Wasserschildkröten gehört, kann sie nur im Wasser schlucken und deshalb auch nur dort Nahrung zu sich nehmen.

Eier werden ihrem Schicksal überlassen

In der Zeit von Mai bis Juni legen die Weibchen laut der Internetseite des Naturschutzbunds Rheinland-Pfalz zwischen 15 und 20 Eier ab, aus denen etwa drei Monate später die Jungtiere schlüpfen. Wie viele davon wirklich durchkommen, sei von verschiedenen Umweltfaktoren, wie beispielsweise der Umgebungstemperatur, abhängig.

„Außerdem verlässt das Muttertier die Eiablage sofort wieder und die Jungtiere sind auf sich selbst gestellt“, sagt Sabine Behr. Besondere Schutzmaßnahmen für die Tiere gebe es im Pfrunger-Burgweiler Ried nicht. „Das ist auch gar nicht nötig, den Schildkröten geht es hier gut“, sagt sie.

Gründe für das große Sterben

Dass die Schildkröte vom Aussterben bedroht ist, hat mehrere Ursachen. Laut der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde sind die Zerstörung des natürlichen Lebensraums und die genetische Vermischung durch die Paarung mit importierten Arten die Hauptgründe. Zudem wurde die Europäische Sumpfschildkröte noch vor etwa 200 Jahren als exotische Speise oder zur Ansiedlung in Gartenteichen auf deutschen Märkten verkauft.