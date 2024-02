Bürgermeisterwahl: Sandra Flucht einzige Kandidatin in Wilhelmsdorf

Amtsinhaberin Sandra Flucht ist die einzige Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl am 3. März in Wilhelmsdorf. Dies bestätigte der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz des ersten Bürgermeister-Stellvertreters Andreas Schelshorn nach Prüfung aller Unterlagen. Auch kurz vor Bewerbungsschluss tauchte kein Überraschungskandidat mehr auf.

Sandra Flucht war vor acht Jahren mit 66,5 Prozent der Stimmen bei vier Gegenkandidaten als erste Frau im Landkreis Ravensburg auf den Bürgermeistersessel der heute über 5000 Einwohner zählenden Gemeinde Wilhelmsdorf gewählt worden. Sie folgte auf Hans Gerstlauer. Nachdem es diesmal nur eine Kandidatin gibt, wird die Gemeinde auf eine öffentliche Bewerbervorstellung verzichten, wie es im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend hieß.

Nachdem am Montag feststand, dass sie einzige Kandidatin bei der Wahl am 3. März ist, zeigte sich Sandra Flucht an ihrem 51. Geburtstag der Schwäbischen Zeitung gegenüber glücklich. Beim Blick in die Zukunft der Gemeinde hat die Diplom-Verwaltungswirtin nachdenkliche Worte: „Auch wenn es nun keinen Gegenkandidaten gibt, bedeutet das natürlich nicht, dass ich mich bequem zurücklehne und mich auf dem Erreichten ausruhen werde.“