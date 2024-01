Bauprojekte bekommen Millionen-Förderung

Das Land Baden-Württemberg und der Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) steuern für den Ersatzneubau der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Wilhelmsdorf mehr als 3,7 Millionen Euro zu. 2,4 Millionen sind für Projekte in Kluftern bestimmt. Hier entstehen ein Wohngebäude sowie ein Förder- und Betreuungsbereich (FuB), wie die Zieglersche Behindertenhilfe mitteilt.

„Wir freuen uns sehr über die Förderzusagen des Landes Baden-Württemberg. Sie zeigen nicht nur, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf einen festen Platz in unserer Gesellschaft haben, sondern sind darüber hinaus auch eine Wertschätzung für die Arbeit und das Engagement aller Kolleginnen und Kollegen“, sagt der Geschäftsführer der Zieglerschen Behindertenhilfe Uwe Fischer. Insgesamt hat das baden-württembergische Sozialministerium landesweit rund 18,1 Millionen Euro für den Bau von Einrichtungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf bewilligt.

In der Inklusionsgemeinde Wilhelmsdorf soll nah am Ortskern der Ersatzneubau für die Neuland-Werkstatt entstehen. Auf 5200 Quadratmetern ist ein eingeschossiges Werkstattgebäude geplant. „Dass die neue Werkstatt zentral in Wilhelmdorf bleiben kann, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Unterstützungsbedarf enorm wichtig“, führt Fischer aus. „Die Nähe und das selbstverständliche Zusammenleben und -arbeiten von Menschen mit und ohne Einschränkungen ist die Grundlage für lebendige Inklusion und Teilhabe.“ Der Ersatzneubau hat ein geplantes Investitionsvolumen von rund 18,5 Millionen Euro und wird mit insgesamt 3,7 Millionen Euro durch das Land gefördert.

In der „Lachenäcker Erweiterung Ost“ in Friedrichshafen-Kluftern bauen die Zieglerschen ein Wohngebäude für 24 Personen sowie einen Förder- und Beschäftigungsbereich mit 18 Plätzen. Eingebettet sind die Gebäude in ein neu entstehendes Baugebiet. „In Kluftern werden Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben. Das ist ein gutes Beispiel für gelebte Inklusion und entspricht unserem Ansatz, Eingliederungshilfe dezentral zu gestalten und so Teilhabe zu fördern“, betont Uwe Fischer. Die Neubauprojekte in Kluftern haben ein Investitionsvolumen von insgesamt 6 Millionen Euro. Rund 2,4 Millionen Euro werden durch das Land eingebracht.