Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 26.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 7 Uhr auf der L 201b ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Eine 19–jährige Suzuki–Fahrerin kam zwischen Pfrungen und Ruschweiler aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW einer entgegenkommenden 64–Jährigen. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der VW abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um die beiden total beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppunternehmen.