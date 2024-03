Ihr Sohn hatte schwere Depressionen und sah irgendwann wohl keinen anderen Ausweg mehr als den Suizid. Das ist jetzt fünf Jahre her. Judith Gebhardt aus Zußdorf erzählt, wie die Familie diese schwere Zeit erlebt hat und was Eltern und Geschwistern geholfen hat. Sie möchte Anderen Mut machen, in solchen Situationen nicht wegzuschauen. Schon kleine Zeichen der Anteilnahme könnten für Betroffene eine große Hilfe sein.

Judith Gebhardt deutet auf ein Foto an der Wand. Es zeigt die ganze Familie: sie, ihren Mann und vier Kinder. Eines der Kinder ist Lukas, der zweitälteste. Auf dem Foto lächelt er als Teenager in die Kamera. Doch Lukas hatte mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Er war manisch-depressiv. „Das heißt, man ist in einem Augenblick himmelhoch jauchzend und im nächsten zu Tode betrübt“, erklärt seine Mutter. In den depressiven Phasen sei ihr Sohn lustlos und energielos gewesen. „Da fühlt man sich wie in einem tiefen dunklen Brunnen gefangen , und ohne Medikamente kommt man nicht wieder heraus.“

Auch ihrem Sohn sei das bewusst gewesen. „Er hat sich dreimal selbst in eine Klinik eingewiesen“, berichtet die Mutter. Doch die Depressionen waren so schlimm, dass Lukas irgendwann gegen diese Krankheit verlor. Er war damals 22 Jahre alt.

Ein tiefer Einschnitt für die Familie

Das ist jetzt fünf Jahre her. Judith Gebhardt erinnert sich noch an den Abend, als plötzlich die Polizei vor der Tür stand und die Todesnachricht überbrachte. „Das war, als ob mir jemand ein Schwert ins Herz sticht“, beschreibt sie ihre damalige Gefühlslage. „So etwas kann man erstmal gar nicht glauben“, schildert sie. „Man ist verzweifelt, starr, wie gelähmt. Die ganze Energie geht in den Schock und in die Trauer.“ Ein tiefer Einschnitt für die Familie.

Wie geht man mit einem solchen Thema um? Die Familie entschied sich, offen darüber zu sprechen. Noch am selben Abend, an dem sie die schreckliche Nachricht bekamen, riefen Judith Gebhardt und ihr Mann Thomas gute Freunde an und erzählten, was passiert war. „Unsere Freunde sind sofort gekommen“, erzählt Judith Gebhardt. „Am Tag danach kamen Nachbarn und weitere Freunde.“ Geteiltes Leid ist halbes Leid: Für sie habe sich dieser Spruch bewahrheitet, sagt Gebhardt. „Wir hätten den Suizid unseres Sohnes auch vertuschen können. Aber wir haben offen darüber gesprochen. So hatten es die anderen leichter, vorbeizukommen und Anteil zu nehmen.“

Einkaufen, kochen, Briefe schreiben

Und es kamen viele. „Wir sind beide sehr engagiert im Ort und haben viele Kontakte, das hat uns gerettet“, sagt Judith Gebhardt. Freunde und Bekannte hätten eingekauft, gekocht, den Ofen angeheizt und anfallende Arbeiten erledigt. Andere hätten Kuchen vor die Tür gestellt oder Kerzen und Briefe hingelegt. „Uns hat es gut getan, dass liebe Menschen um uns waren“, sagt Judith Gebhardt. „Ich kann ein Trauma nur überwinden, wenn ich darüber spreche. Je mehr man etwas in sich reinfrisst, desto mehr verkapselt sich das. Wenn es geteilt wird, kann es heilen.“

Ansprechpartner zum Thema Freunde und Bekannte haben nach dem Suizid von Lukas einen Verein gegründet, um über das Thema Depressionen zu informieren und um aufzuzeigen, wo man Hilfe bekommen kann. Weitere Informationen hierzu finden sich online unter www.luki-ev.com.

Die Selbsthilfegruppe für Suizid-Hinterbliebene Ravensburg ist erreichbar unter Telefon 0751/95129900 und per Mail an [email protected].

Die Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee ist ein Beratungs- und Seelsorgeangebot der evangelischen und katholischen Kirche in der Region. Sie ist unter den Rufnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 kostenfrei rund um die Uhr für ein anonymes und vertrauliches Gespräch zu erreichen.

Aus dieser Erfahrung heraus möchte Judith Gebhardt Andere ermutigen, nicht wegzuschauen, wenn Mitmenschen Leid erleben. Auch wenn man unsicher sei, wie man sich verhalten soll - „jemanden allein lassen und gar nichts machen, ist das Allerschlimmste“, findet sie. „Dann lieber die Person unter Tränen umarmen und zeigen, dass man mitfühlt.“

Rausgehen in die Natur hat ihr geholfen

Es gibt viele Möglichkeiten, zu helfen, findet Judith Gebhardt. „Man kann zum Beispiel jemanden abholen und gemeinsam spazieren gehen, man kann anrufen, eine Karte schreiben oder eine Kerze vor die Tür legen, schreiben, dass man für die Betroffenen betet, zeigen, dass man mitfühlt.“ Eine Freundin sei mit ihr zusammen zu einem Gottesdienst für Hinterbliebene gegangen, das sei auch sehr hilfreich gewesen.

Aber auch für die Betroffenen selbst gebe es Möglichkeiten, nach der Trauerphase wieder zurück ins Leben zu finden, sagt sie. „Man kann zum Beispiel jeden Morgen versuchen, für etwas dankbar zu sein.“ Sie selbst sei außerdem ganz viel draußen in der Natur laufen gegangen, das habe ihr sehr gut getan. „Beim Laufen verändert sich alles zum Positiven hin, und man kommt innerlich viel gestärkter wieder nach Hause.“ Wichtig sei es auch, für Hilfe offen zu sein. So könne man herausfinden, was dabei unterstützt, wieder ins Leben zurückzufinden, wie zum Beispiel eine Rehazeit. Für sie seien zum Beispiel die Telefonseelsorge oder auch die AGUS-Gruppe in Ravensburg, eine Selbsthilfegruppe für Suizid-Hinterbliebene, sehr hilfreich gewesen, sagt Gebhardt.

Und wie geht es ihr heute? Der Verlust unseres Sohnes und die Lücke, die er hinterlassen hat, werden für immer bleiben“, sagt Judith Gebhardt. Und: „Mein Herz hat noch eine Wunde, aber das Schwert ist nicht mehr drin.“