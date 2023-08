Alleinerziehende Mutter verunglückt und hinterlässt drei kleine Kinder

„29–Jährige stirbt nach Autounfall auf der B 30“, so stand es Anfang August in der „Schwäbischen Zeitung“. Nadine Müller ist am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, sie will Brötchen ausfahren in Friedrichshafen. Auf der Höhe von Meckenbeuren prallt ihr Auto gegen einen Baum.

Feuerwehrleute befreien sie aus ihrem Fahrzeug, ein Rettungswagen bringt sie mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Die junge Frau überlebt den Unfall nicht. Die alleinerziehende Mutter hinterlässt drei Kinder: Elias, Lino und Jonas. Sie sind zwei, vier und sieben Jahre alt.

Schon am Sonntag hat es sich rumgesprochen, dass unsere Vereinskameradin ums Leben gekommen ist, erinnert sich Willi Metzger.

Willi Metzger ist Vorstandsmitglied in der TSG (Turn– und Sportgemeinschaft) Wilhelmsdorf. Die engsten Freunde hatten schon eine Kerze im Status bei Whatsapp, bestätigt Sonja Adler vom FG 2010 WRZ (Fußballgemeinschaft 2010 Wilhelmsdorf Riedhausen Zußdorf). Am Montag bekommt Willi Metzger die ersten Anrufe: Viele wollen für die hinterbliebenen Kinder sammeln und spenden, berichtet der TSG–Vorstand. Aber er habe gesagt: „Da müssen wir erst mit der Familie reden.“

Kinder kommen bei Großeltern unter

Nadine Müllers Kinder sind bei den Großeltern Renate und Michael Schäfer in der Nachbarschaft ihres Zuhauses in Wilhelmsdorf untergebracht. „In der Großfamilie sind die Kinder gut aufgehoben“, berichtet Willi Metzger. „Voraussichtlich können sie dort auch bleiben.“

Der TSG–Vorstand unterstützt die Familie beim Kontakt mit den Behörden. Für den Spendenaufruf haben sie gemeinsam ein Foto der drei Kinder gemacht. Jedes Kind hält einen Teddybär des Deutschen Roten Kreuzes, der trösten und Mut machen soll. Damit die drei nicht überall gleich erkannt werden, tragen sie auf dem Foto Sonnenbrillen.

Engagieren sich mit der Spendenkampagne für die hinterbliebenen Kinder (von links): Tobias Lutz von der Narrenzunft Wilhelmsdorf, Sonja Adler von der FG 2010 WRZ und Willi Metzger von der TSG Wilhelmsdorf. (Foto: Elke Oberländer )

Für die Spendenkampagne haben sich TSG Wilhelmsdorf, FG 2010 WRZ und die Narrenzunft Wilhelmsdorf zusammengetan und gemeinsam einen Aufruf auf die Spenden–Plattform „gofundme“ gestellt. Nadine Müller war in allen drei Vereinen aktiv: Als Fußballerin, im Grillteam, im Sportheimteam, als Waldweible bei den Narren…

„Sie war mit den Kindern bei allen Umzügen dabei und sie war immer da, wenn sie gebraucht wurde“, sagt Tobias Lutz von der Narrenzunft Wilhelmsdorf. „Wenn es was zum Schaffen gab, dann war sie immer da“, bestätigt auch TSG–Vorstand Willi Metzger. „Sie hinterlässt eine große Lücke in den Vereinen“, sagt Sonja Adler von der FG 2010 WRZ.

Eine Frau mit viel Energie

Alle erzählen mit großem Respekt von Nadine Müller. Willi Metzger erinnert sich, wie einmal ein Baum umgestürzt und in seinen Garten gefallen war. Er wusste sich nicht zu helfen — aber Nadine hat den Kofferraum aufgemacht, die Motorsäge rausgeholt und ihm den Baum kurzerhand zersägt. „Eine praktische Frau“, sagt er anerkennend. Und eine Frau mit sehr viel Energie: Zusätzlich zu ihren drei Kindern, ihren Jobs und ihrer Vereinsaktivität hat sie auch noch einen riesengroßen Gemüsegarten bewirtschaftet und den Keller mit Eingemachtem gefüllt, berichtet Willi Metzger.

Trotz ihrer Bekanntheit im Ort: „Wir hatten nicht erwartet, dass die Spendenbereitschaft so groß ist“, sagt der TSG–Vorstand. Bereits nach wenigen Tagen waren 25.000 Euro zusammengekommen. Manche haben fünf, zehn oder 20 Euro gespendet, Firmen oder Vereine bis zu 500 Euro. Inzwischen sind es fast 40.000 Euro und die Kampagne läuft weiter. „Das Schicksal der Kinder hat viele Menschen betroffen gemacht“, sagt Willi Metzger. Bundesweit ebenso wie vor Ort. Viele befreundete Vereine aus der Umgebung haben zusätzlich selbst bei Veranstaltungen Geld für die Kinder gesammelt oder den Eintritt gespendet.

Geld für Zukunft der Kinder

Das Spendengeld soll für Schule und Berufsausbildung der Kinder zurückgelegt werden, erklärt Willi Metzger. Mutter Nadine Müller ist inzwischen auf dem Wilhelmsdorfer Friedhof beerdigt. „Ohne Dich wird alles anders“ heißt es auf der Schleife an einem Kranz, „Du wirst immer in unseren Herzen sein“ auf einer anderen. Einige hundert Menschen waren auf der Beerdigung, schätzt Willi Metzger. Ihnen spricht wohl auch der Spruch der Traueranzeige aus dem Herzen: „Ein Mensch, der uns verlässt, ist wie die Sonne, die versinkt. Aber etwas von ihrem Licht bleibt immer in unseren Herzen zurück.“

Für Elias, Lino und Jonas spenden kann man über die Internet-Plattform „gofundme“ unter der Aktion „Hilfe für hinterbliebene Kinder" oder auf ein Sonderkonto bei der Volksbank Altshausen: Kontoinhaber FG 2010 WRZ e.V., Sonderkonto Nadine, IBAN: DE97 6509 2200 0023 8410 36.