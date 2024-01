58-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde laut Polizeibericht am Sonntag ein 58-Jähriger vom Rettungsdient in eine Klinik gebracht, nachdem er mit seinem Skoda gegen 9 Uhr in der Esenhauser Straße gegen einen geparkten Volvo geprallt war. Eigenen Angaben zufolge hatte der 58-Jährige den abgestellten Wagen übersehen. Sowohl am Skoda als auch am Volvo entstand durch die wuchtige Kollision jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst aufgeladen werden.