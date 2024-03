3800 Bürgerinnen und Bürger sind am Sonntag dazu aufgerufen, den Chefposten im Rathaus der Gemeinde Wilhelmsdorf neu zu besetzen. Einzige Bewerberin bei der Bürgermeisterwahl ist die 51 Jahre alte Amtsinhaberin Sandra Flucht. Spannend ist im Vorfeld der Wahl die Frage, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird.

Von 8 bis 18 Uhr sind 57 Helferinnen und Helfer mit der Abwicklung der Wahl beschäftigt. Das Ergebnis wird nach Schätzung von Hauptamtsleiterin Ilona Gehring zwischen 18.30 und 18.45 Uhr vor dem Rathaus am Saalplatz verkündet. Erwartet werden dazu die Mitglieder der drei Musikvereine von Wilhelmsdorf-Esenhausen, Zußdorf und Pfrungen, die ein Ständchen bringen wollen.

Das sind die Wahllokale

Gewählt werden kann in fünf Wahlbezirken. Alle sind rollstuhlgerecht. Dazu gibt es noch einen Briefwahlbezirk. Im Bürgersaal können die Wählerinnen und Wähler aus dem nördlichen Wilhelmsdorf sowie dem Ortsteil Niederweiler ihre Stimmen abgeben. Der Wahlraum für den südlichen Teil des Kernortes ist im Untergeschoss der Katholischen Kirche St. Antonius eingerichtet. Die weiteren Räume zur Stimmabgabe in den Ortschaften liegen im Dorfgemeinschafshaus von Esenhausen, in der Alten Schule in Pfrungen, wo auch die Wähler aus Tafern eingeladen sind, sowie im Dorfgemeinschaftshaus Schalander in Zußdorf. Hier wählen auch die Berechtigten aus Höhreute.