25 Jahre im Dienst der Natur

Die Stiftung Naturschutz Pfrunger–Burgweiler Ried sagt „Auf Wiedersehen“: Pia Wilhelm, die im November 2022 ihr 25. Dienstjubiläum im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf beging, wurde jetzt offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Bürgermeisterin Sandra Flucht begrüßte die 125 Gäste aus den Naturschutzbehörden, Kommunen, frühere und aktuelle Akteure der Ried–Stiftung, Kooperationspartner, Wegbegleiter und Freundeskreis, Nachbarn und Familie.

Unter dem Motto „Talk im Moor“ wurden laut Pressemitteilung des Naturschutzzentrums verschiedene Experten aus dem Berufsleben von Pia Wilhelm über ihre Berührungspunkte, Schlüsselerlebnisse und über wegweisende Botschaften aus ihren Fachgebieten befragt — unterhaltsam moderiert von Claus–Peter Hutter, dem Präsidenten der Umweltstiftung Nature–Life–International und ehemaligen Leiter der Umweltakademie Baden–Württemberg. Wolfgang Fiedler vom MPI für Verhaltensbiologie Radolfzell, der Pia Wilhelm schon als Schüler kennenlernte, war ebenso auf der Bühne wie Alois Kapfer vom Ingenieurbüro Kapfer aus Tuttlingen. Als Fachmann für Reptilien und Amphibien war Hubert Laufer vom Büro für Landschaftsökologie in Offenburg vertreten.

Als 2005 der Biber das Ried eroberte, kam auch Franz Spannenkrebs aus dem Biber–Management des RP Tübingen ins Naturschutzzentrum, um Pia Wilhelm bei dieser oft nervenaufreibenden Tätigkeit zu unterstützen, heißt es in der Mitteilung weiter. Als Vertreter des langjährigen Arbeitgebers Schwäbischer Heimatbund wagte Geschäftsführer Bernd Langner einen Blick in die Zukunft und auf das geplante Biosphärengebiet in Oberschwaben.

Franz Wohlfahrt, Lehrer a.D. aus Ostrach–Einhart und seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler vom Bildungszentrum Ostrach–Magenbuch griffen mit dem Musikstück „Ich sing ein Lied am Morgen“ die enge Beziehung zur Natur auf, von der die Talkrunde geprägt war.

In ihrem „Interview mit einem Storch“ präsentierte Ute Reinhard, Storchenbetreuerin Oberschwabens, Klatsch– und Tratschgeschichten aus dem Leben der Weißstörche. Das Musikstück „Adebar“ von Franz Wohlfahrt und den Kindern aus Magenbuch griff im Anschluss das Familienleben der Weißstörche anschaulich auf.

In ihrer Abschiedsrede dankte Pia Wilhelm den vielen Menschen, die an ihrem beruflichen Werdegang beteiligt waren. Sie äußerte tiefe Dankbarkeit dafür, dass sie den Wandel dieser „wilden Moorlandschaft“ erleben und mitgestalten durfte. „Vieles ist möglich, wenn Geld an der richtigen Stelle investiert wird und alle gemeinsam an einem Strang ziehen — und zwar in dieselbe Richtung!“ gab sie zu bedenken.

„Musik ist eine der schönsten Zugaben im Konzert des Lebens“ zitierte Pia Wilhelm, für die Musik Genuss und Heilmittel gleichermaßen ist. Deshalb hatte sie Reinhard Börner (Gitarre) und Marita Börner (Harfe) aus Wilhelmsdorf gebeten, das wortreiche Programm mit thematisch passenden Musikstücken zu umrahmen.

Zum Schluss des Programms leitete der neue hauptamtliche Geschäftsführer der Riedstiftung Christoph Schulz, der auch die Leitung des Naturschutzzentrums übernimmt, in die Zukunft über. Gemeinsam mit den fachlichen Nachfolgerinnen von Pia Wilhelm, der Diplom–Geografin Claudia Köpfer und der Diplom–Biologin Vjerena Wagner sowie den anderen Mitarbeiterinnen Margit Ackermann, Sabine Behr und Nicole Buck wird er das Naturschutzzentrum weiterentwickeln. Visionen, Wünsche und Pläne stehen auf der langen Liste. Pia Wilhelm weiß das Naturschutzzentrum und das Ried in guten Händen und kann sich getrost zurückziehen, bleibt aber im ehrenamtlichen Natur– und Artenschutz aktiv.