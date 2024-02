Aus Anlass des Gemeindejubiläums „200 Jahre Wilhelmsdorf“ hatte die Narrenzunft Wilhelmsdorf am vergangenen Sonntag zum großen Narrensprung mit närrischem Treiben eingeladen. Rund 2000 Besucher waren gekommen und schauten sich die fast 1800 Narren in 50 Narrenvereinen, Musikgruppen und Lumpenkapellen an (Foto: Herbert Guth).

Fast 50 Narrenvereine kommen

Zunftmeister Tobias Lutz freute sich ganz besonders, dass Gruppierungen aus den umliegenden Gemeinden und Orten bis weit jenseits der Region den Weg nach Wilhelmsdorf fanden. Ein Beispiel dafür: Die Wasserspucker aus dem benachbarten Illmensee waren mit ihren blau-weiß gekleideten Gardemädels in sonst selten großer Anzahl gekommen, um mit ihren Vorführungen das Publikum zu anhaltenden Begeisterungsrufen anzuspornen.

Schon am Freitagabend gab es im Festzelt auf dem Schulzentrum der Gemeinde einen stimmungsvollen Abend mit zahlreichen Lumpenkapellen.