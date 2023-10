Wieder freie Plätze für Menschen mit Demenz

In den Nachmittags-Betreuungsgruppen beim DRK in Ravensburg für Menschen mit Demenz sind Plätze am Montag, Dienstag und Mittwoch frei geworden. Eine Neuaufnahme ist daher aktuell wieder möglich.

„Jede Gruppe ist anders, das Ziel ist jedoch immer dasselbe: nämlich gemeinsam einen unbeschwerten und schönen Nachmittag zu erleben“, so beschreibt Robert Schön, DRK-Abteilungsleiter das Betreuungsangebot für an Demenz erkrankte Personen. Es sollen Wohlfühlnachmittage und keine Therapiestunden sein. Unterstützt werden die gerontopsychiatrischen Fachkräfte, welche die Gruppen leiten, von rund 15 Ehrenamtlichen. Durch ihren Einsatz ist nahezu durchgängig eine Eins-zu-Eins-Begleitung gewährleistet. Die Angehörigen erfahren für ein paar Stunden eine wichtige Entlastung vom Pflegealltag. Ein Fahrdienst holt und bringt die Personen zum Roten Kreuz nach Ravensburg. „Nach unserer Erfahrung ist eine Gruppenfähigkeit für Personen unterhalb der Pflegestufe 3 gegeben.“, so Robert Schön. Daher freuen wir uns, dass wir nun wieder freie Plätze vergeben können. Schnuppermöglichkeiten für die betroffenen Personen sind jederzeit möglich.

Für das DRK sind die Gruppen ein wichtiger Bestandteil der sozialen Dienste. Daher übernimmt das Rote Kreuz unter anderem die Verwaltung der Gruppen sowie den Fahrdienst. Förderanträge stellen und nicht zuletzt die Organisation der Fortbildungen der Gruppenleiterinnen und der Ehrenamtlichen, gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Trägers.

Weitere Informationen: Ansprechpartner in der DRK-Verwaltung ist vormittags Frau Doris Schuker, Tel.: 0751 56061‐0; Mail: [email protected]; www.drk-rv.de