Wie kommt ein hart gekochtes Ei in eine Flasche?

Es ging Schlag auf Schlag: Über ein Dutzend chemischer Experimente hat Eckart Spägele in nur 45 Minuten durchgeführt. Und bei den meisten konnten eines oder mehrere Kinder nach vorne kommen und assistieren. 85 Mädchen und Jungs haben am 15. März die Vorlesung der KinderUni an der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) besucht. Dr. Eckart Spägele bringt Erfahrungen als Chemie-Ingenieur in der Wirtschaft sowie als Chemie-Lehrer mit und lehrt als Akademischer Oberrat an der PH.

Spägele hat es erreicht, neugierig zu machen. Denn was Chemie für junge Menschen spannend macht, sind nicht so sehr Formeln und Reaktionsgleichungen. Mit seinen Experimenten hat Spägele eine Naturwissenschaft anschaulich gemacht, deren Regeln und Gesetze den Alltag im Großen oder Kleinen stark prägen. Die Kinder haben aber nicht nur zugeschaut: Spägele hat jedes Experiment mit der Frage eingeleitet, was geschieht, wenn er dies oder das tun würde. Er stellte jeweils drei Antwortmöglichkeiten vor, und dann kam es zur Abstimmung. Danach folgte das Experiment und damit die Lösung, gefolgt von der weiteren Frage, warum das denn so ist.

Die Kinder-Uni ist ein Projekt der Städte Ravensburg und Weingarten.