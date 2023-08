Wie Elke Fischer das Leben von Heimbewohnern bereichert

Dünne Drahtschnüre füllen sich mit den unterschiedlichsten Perlen. Sieben Seniorinnen fädeln sie auf. Das Thema, das Elke Fischer vorgegeben hat, lautet „bunt“. Regelmäßig beschäftigt sich die Ehrenamtliche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern vom Haus der Pflege St. Meinrad der Stiftung Liebenau in Ravensburg.

Bunt wie die Perlen ist auch die Gruppe der heute versammelten Frauen, die die farbenfrohe Windspiele aus Perlen basteln. Zu anderen Zeiten stricken die Teilnehmenden Stulpen, machen Duftkissen oder fertigen Mobile. Die temperamentvolle 51–jährige Betreuerin ermuntert die Frauen immer wieder und motiviert sie, indem sie ihre Stärken hervorhebt.

Elke Fischer ist auf geringfügiger Basis angestellte Betreuungsassistentin im Haus St. Meinrad. Den Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern nennt sie ihre „Berufung“ — ihre Freude. Und das ist ihr anzumerken. Neben ihrem Hauptjob engagiert sie sich drei Stunden pro Woche zusätzlich ehrenamtlich im Haus. Auch ihr Mann ist hier mit großer Freude aktiv im Einsatz. Andere versucht sie immer wieder für Einsätze im Haus zu begeistern, wie den Kinderzirkus Moskito am Theater Ravensburg oder eine Feuershow. Auch Schafbesuche hatten sie schon im Haus St. Meinrad. Bei Gelegenheit soll dies wiederholt werden. Jede einzelne dieser Aktivitäten bedeutet für die Bewohnerinnen und Bewohner einen Zugewinn an Lebensqualität sowie Entlastung für die Pflegekräfte.

Eigene Wünsche und Ideen der Ehrenamtlichen können immer in den Alltag eingebracht und berücksichtigt werden. Das eigene Wohlbefinden der Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, ist den Verantwortlichen wichtig. Die Arbeit soll Freude und Zufriedenheit bieten. Der Sozialdienst des Hauses steht daher begleitend zur Seite.

Ehrenamtliche unterstützen in den fast 40 Häusern der Pflege die Fachkräfte und machen ergänzende Angebote für die betreuten Menschen. Durch die Zusammenarbeit von haupt– und ehrenamtlichen Mitarbeitenden erfahren Betreute eine durchgängige Betreuung und Begleitung und somit hohe Lebensqualität. Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit hat, kann sich direkt an die entsprechende Einrichtung oder den Dienst in seiner Nähe wenden.

Mehr zum Thema Ehrenamt in den Häusern der Pflege der Stiftung Liebenau finden Sie unter www.stiftung–liebenau.de/pflege/ueber–uns/ehrenamt