Wichtiger Heimsieg in der Kegler-Oberliga

Endlich konnten sich die Frauen vom SKC für gute Leistungen mal wieder belohnen. Nachdem zuletzt einige Spiele zum Teil recht knapp verloren gingen, gelang den Berger-Keglerinnen ein wichtiger Heimsieg. Sigrid Staudacher überzeugte direkt in der Startpaarung mit sehr guten 556/1 Holz. Jasmin Abbate konnte mit 496/1 zwar nicht ganz zufrieden sein, sicherte jedoch den Punkt. Melanie Fischer kämpfte sich in der Mittelpaarung auf solide 508/1 während Sarah Hartwig mit 493/0 das Nachsehen hatte. Berg lag weiterhin weit in Führung und musste das Spiel „nur noch“ über die Zeit bringen. Die Gäste hielten lange dagegen und machten es nochmals spannend. Tatjana Staudacher 463/0 und Sandra Reize 475/0 konnten zwar ihre Punkte nicht sichern, jedoch sicherten sie gemeinsam das 5 zu 3 und somit den Sieg für Berg.

