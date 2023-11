Wichtiger Beitrag für die Entwicklung des Kindes

Beim zwanzigsten bundesweiten Vorlesetag, den die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung DIE ZEIT und die Deutsche Bahn initiierten, hat sich auch die AOK ‐ Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben wieder erfolgreich beteiligt. Stefan Poller, AOK-KundenCenter-Leiter aus Bad Waldsee, der selbst in Bad Wurzach wohnt, las dabei im Kindergarten in Dietmanns vor. „Mit der Beteiligung am Vorlesetag wollen wir erreichen, dass Kindern mehr vorgelesen wird“, so Markus Packmohr, AOK-Geschäftsführer.

Schon sehr gespannt sitzen die Kinder bei Stefan Poller und warten, dass es endlich losgeht. Stefan Poller erzählt aus dem Paul und Papa-Buch. In der Geschichte haben Paul und Papa unterschiedliche Meinungen zum Bagger vor der Haustür. Papa ärgert sich darüber, dass sein Parkplatz weg ist. Paul hingegen ist fasziniert von dem knallgelben Fahrzeug ‐ und ist hellauf begeistert, als der Baggerfahrer ihn tatsächlich ans Lenkrad lässt.

„Es ist schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit dabei waren und ich den Kindern etwas vorlesen konnte“, freut sich Stefan Poller. „Viele Eltern nehmen sich leider nicht mehr genügend Zeit fürs Vorlesen, dabei lieben die Kinder das so.“

Die AOK ‐ Die Gesundheitskasse empfiehlt Eltern, das Vorlesen dauerhaft in den Familienalltag zu integrieren. Markus Packmohr ergänzt: „Vorlesen stärkt nicht nur die Lesekompetenz. Gemeinsame Rituale mit den Eltern leisten insgesamt einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung des Kindes. Das zeigen auch die Ergebnisse unserer AOK-Familienstudien.“ In entspannter Atmosphäre zusammen zu Büchern greifen und sich Geschichten zu erzählen hat darüber hinaus noch weitere Vorteile: „Solche Momente können auch für digitale Auszeiten sorgen und dabei helfen, dass Kinder zur Ruhe kommen.“

Online unter www.vorlesetag.de finden Interessierte zahlreiche Informationen rund ums Vorlesen.