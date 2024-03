Wichtiger Auswärtssieg in der Kegler-Oberliga

Mit Willensstärke und auch etwas Glück gelang den Keglerinnen aus Berg ein wichtiger Auswärtssieg. Nachdem die letzten Spiele zum Teil sehr knapp verloren gingen sollte es auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen in Schrezheim an diesem Wochenende anders laufen. Zu Beginn konnte Tatjana Staudacher mit 516/1 den Punkt recht deutlich sichern, Linn Staudacher unterlag mit 480/0 hingegen. Sarah Hartwig konnte in der Mittelpaarung ihr Match mit 503/1 für sich entscheiden und auch Jasmin Abbate 549/1 zeigte sich sehr treffsicher. Mit rund 100 Holz Vorsprung ging es in die letzte Paarung. Hier kamen die Gastgeber nochmals zurück und machten das Spiel erneut spannend. Sigrid Staudacher unterlag mit 492/0 ihrer Gegnerin, während Melanie Fischer mit starken 144 Holz im letzten Satz und 517/0 den Vorsprung über die Zeit brachte. Am Ende lag das Glück ein wenig mehr auf Seiten der Bergerinnen, welche sich sehr über diesen Sieg freuen.

