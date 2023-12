Wer raucht, zündelt mit der Gesundheit

„Ihr seid genau in dem Alter, in dem es noch nicht zu spät ist, Euch vor den Gefahren des Rauchens zu warnen“. Da staunten die über 100 Mädchen und Jungs in der KinderUni nicht schlecht. Denn von dem Arzt Dominik Jost erfuhren sie, dass für ein Fünftel der 14-jährigen Rauchen nichts Fremdes mehr ist. Dominik Jost ist Facharzt für Gefäßchirurgie und Chefarzt am St. Elisabethen-Klinikum sowie Leiter des Gefäßzentrums.

In seiner Vorlesung „Rauchen - eine unendliche Geschichte“ an der Dualen Hochschule in Ravensburg am 8. Dezember belegte Jost, wie Zigarettenkonsum um etwa 1900 zum Massenphänomen wurde, und dank gut gemachter Werbung einen Ausbruch aus dem Alltag versprach. Wer rauchte, gab sich intellektuell oder auch selbstbewusst unangepasst. Die Statistik belegt aber, dass mit dem Anstieg des Rauchens - der Höhepunkt war in der westlichen Welt um 1970 - auch der Lungenkrebs und Krankheiten wie Raucherbeine immer mehr zunahmen. Immerhin: In der Zukunft scheint es „Qualmen“ nicht mehr zu geben, das fällt Jost schon seit Jahren in eigentlich allen Science Fiction-Filmen auf.

Die Kinder-Uni ist ein Projekt der Städte Ravensburg und Weingarten mit den drei Hochschulen.