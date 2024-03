Die Wiedereröffnung der Burachhalle, das gerettete Freibad Nessenreben und die Sanierung des Teledata-Stadions: Sportlich gesehen hatte das Jahr 2023 für Weingarten einiges zu bieten. Nun wurden am Dienstagabend die besten Athleten der Stadt für ihre Leistungen geehrt. Ganz vorne stehen Clara Wichmann, Yannik Knobloch und die U15-Junioren des „SV Weingarten“.

„Ein Fest des Sports“

„Heute möchten wir ein Fest des Sports feiern“, sagte Oberbürgermeister Clemens Moll im Kultur- und Kongresszentrum - und das sollte es auch werden: Er übergab zusammen mit Jochen Kucera, Vorsitzender des Sportverbands Weingarten, mehr als 180 Sportlern Medaillen und Urkunden. Dabei stachen besonders Clara Wichmann und Yannik Knobloch heraus, die Sportler des Jahres 2023. Den Titel der Mannschaft des Jahres erhielten die U15-Junioren des „SV Weingarten“.

Nationale und internationale Titel

Mit Mehrkämpferin Clara Wichmann von der „LG Welfen“ kommt eine süddeutsche Meisterin und baden-württembergische Vizemeisterin im Speerwurf aus der Welfenstadt. Außerdem belegte sie beim Hochsprung den fünften Platz.

Oberbürgermeister Clemens Moll ernennt Clara Wichmann und Yannik Knobloch zu den Sportlern des Jahres 2023. (Foto: Merlin Isabo )

Yannik Knobloch startet ebenfalls für die „LG Welfen“ und holte bei der württembergischen Bestenliste im Hochsprung nicht nur den ersten Platz, sondern erzielte damit auch noch einen Vereinsrekord. Zudem erlangte er den Titel bei den Mehrkampf-Meisterschaften und einen achten Platz beim internationalen „Thorpe-Cup“ gegen die USA.

Die Junioren-Fußballer des „SV Weingarten“ wurden im vergangenen Jahr mit ihrem Trainer Alexander Metz Meister in der Regionenstaffel und schafften somit den Aufstieg in die Landesstaffel. Im Pokal ging es bis in das Endspiel und beim „Cordial Cup“ erreichte die Mannschaft die beste Leistung in der über zehnjährigen Teilnahme des Vereins.

Die U15 des „SV Weingarten“ erhält den Preis für die Mannschaft des Jahres 2023. (Foto: Merlin Isabo )

Ehrungen in den verschiedensten Sportarten

Mit über 30 Geehrten war die Liste der Trampolinabteilung des „TV Weingarten“ besonders lang: zahlreiche Podestplätze bei baden-württembergischen Meisterschaften und Pokalwettbewerben in der Einzelwertung, sowohl bei den Junioren als auch bei den Erwachsenen, dazu gute Mannschaftsplätze beim Doppel-Minitrampolin in der Bundes- und Oberliga.

„Für mich seid ihr definitiv die Mannschaft des Jahres“, sagte Trampolin-Trainerin Tanja Vidakovic zu ihrem Team. Sie selbst holte den ersten Platz beim württembergischen „P-Pokal“.

Auch die Handballer des TV konnten vergangenes Jahr große Erfolge verzeichnen, so zum Beispiel den Aufstieg in die Württembergliga mit dem A-Team der Damen und in die Bezirksliga mit der Herrenmannschaft. Außerdem erreichte der Verein den ersten Platz bei der inoffiziellen Beachhandball-Meisterschaft in Bartenbach.

Ebenfalls und mit gleich zwei Vereinen stark vertreten waren die Sportschützen, nämlich die „SG Tell Wolfegg“ und die „Kyffhäuser Weingarten“. Weitere Ehrungen gab es im Wintersport, beim Tanzen und im Reitsport.

Für das Publikum war viel geboten

Zwischen den Preisverleihungen durften einige Sportler ihr Können unter Beweis stellen. Gleich zu Beginn des Abends verzauberten die „Tanzmäuse“ das Publikum, später waren dann die „Großen“ mit Standard- und lateinamerikanischen Tänzen dran. Die Kunstturner zeigten eine spektakuläre Show auf dem „Airtrack“ und die Trampolinspringer schlugen Salti und Schrauben in luftiger Höhe. Zum Schluss versammelten sich alle Sportler noch einmal auf der Bühne und ernteten einen kräftigen Applaus der zahlreichen Zuschauer.