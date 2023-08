Zwei Autos krachen ineinander, rund 19.000 Euro Schaden

Einen Gesamtschaden in Höhe von rund 19.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung der Waldseer Straße mit der Abt–Hyller–Straße in Weingarten gefordert.

Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 25–jähriger Audifahrer die Waldseer Straße stadtauswärts. Zeugen zufolge soll er an der Einmündung der Abt–Hyller–Straße die für ihn Rot zeigende Ampel übersehen haben und in die Kreuzung eingefahren sein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 64–Jährigen, welche aus Richtung Basilika kommend bei Grün auf der Abt–Hyller–Straße fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei abschließend mitteilt.