Zeugen nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte gesucht

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ermittelt das Polizeirevier Weingarten und sucht insbesondere ein älteres Ehepaar als Zeugen. Das teilt die Polizei mit. Gegen Mitternacht waren Zivilkräfte der Polizei, die im Rahmen der Fastnacht im Einsatz waren, in der Abt-Hyller-Straße, nahe der Kreuzung Promenade, auf ein junges Pärchen aufmerksam geworden. Nachdem die augenscheinlich stark alkoholisierte Frau mehrfach gestürzt war, wollten die Beamten Hilfe leisten. Sie wurden darauf von dem 19-jährigen Begleiter unmittelbar aggressiv angegangen und, selbst nachdem sie sich als Polizeibeamte zu erkennen gegeben hatten, weggestoßen und von ihm fortwährend beleidigt. Nur mit Mühe gelang es, den Aggressor schließlich am Boden zu fixieren und weitere Angriffe zu unterbinden. Die Polizei sucht nun insbesondere ein älteres Ehepaar, das den Vorfall wohl beobachtet und auch kurz mit den Einsatzkräften gesprochen hat. Dieses und mögliche weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.