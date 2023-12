Lisa R. kann sich noch genau an den Amok-Fehlalarm am Weingartener Gymnasium vor zehn Jahren erinnern. Eineinhalb Stunden steigerten sich die Schüler damals immer weiter in ihre Panik, bis endlich die Entwarnung kam. Dennoch bekam Lisa, die heute 24 Jahre alt ist und nicht mit ihrem vollen Namen in der Zeitung erscheinen möchte, psychische Probleme und musste sich in Behandlung begeben.

Bei Amok-Fehlarmen, wie Dienstag an der Schule am Martinsberg geschehen, sind solch erheblichen Nachwirkungen selten. Das sagt Professor Renate Schepker, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie am ZfP Südwürttemberg. Nur selten habe ein Fehlalarm für das seelische Wohl der Schüler im Nachgang noch Auswirkungen. Von dem Besuch eines Schulpsychologen rät sie in solchen Fällen sogar ab.

Türe mit Stühlen und Tischen verbarrikadiert

Es war im Sommer 2013, kurz vor Lisas 14. Geburtstag. Sie und ihre Schulkollegen waren gerade in der Pause, als der Alarm losging. In Dauerschleife sagte eine Stimme, dass sich die Schule in einer Notlage befinde und sich die Schüler in ihren Klassenzimmern einsperren sollen. „Wir dachten erst, das sei ein Abistreich. Wir hatten keine Ahnung, dass wir an der Schule überhaupt einen Amok-Alarm haben“, sagt die junge Frau aus Weingarten.

Als es immer hektischer zuging, rannte sie mit rund 25 anderen Schülern doch in ihr Klassenzimmer, wo sie die Türe mit Stühlen und Tischen verbarrikadierten. Je länger der Alarm andauerte, desto größer sei die Angst geworden.

Über das Handy bekamen wir Nachrichten von anderen Schülern, dass es wohl Tote und Verletzte gebe. Das war natürlich falsch, aber diese Information hat sich trotzdem rasend schnell verbreitet. Manche haben gleich angefangen zu weinen, andere erst später, sagt Lisa

Alle hätten an den Amoklauf in Winnenden vier Jahre zuvor gedacht, als ein Schüler 15 Menschen an einer Schule erschossen hatte. Als Lisa aus dem Fenster sah, rannten Dutzende schwer bewaffnete Menschen über den Schulplatz - das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei war gekommen. Dann kam eine neue Durchsage, der Schulleiter gab Entwarnung.

Lisa konnte nicht mehr schlafen

„Wir zweifelten allerdings an, ob die Durchsage echt ist, oder nicht“, so Lisa. Ein SEK-Beamter kam ins Zimmer gestürmt, im ersten Augenblick sei den Schülern nicht klar gewesen, ob er Freund oder Feind war. Erst als er die Schüler beruhigte und auch die Klassenlehrerin ins Zimmer kam, entspannte sich die Situation. Im Schulgebäude hatten sich bereits viele Eltern versammelt, um ihre Kinder in die Arme zu nehmen.

Lisa kritisiert noch heute die Vorgehensweise der Schule damals. Der Unterricht sei sofort fortgesetzt worden, obwohl alle Schüler sehr aufgewühlt gewesen seien. Eine richtige Aufklärung, was eigentlich passiert war, habe es nicht gegeben. Nur durch den Flurfunk erfuhr Lisa, dass wohl ein technischer Defekt zum Fehlalarm geführt habe. Viele Schüler kamen am nächsten Tag nicht zur Schule, weil Nachrichten kursierten, dass der richtige Amoklauf erst am Tag nach dem Fehlalarm stattfinden sollte.

Viele Wochen und Monate konnte Lisa nach dem Ereignis nicht mehr richtig schlafen. Sie wollte nicht mehr in die Schule und wenn, dann fühlte sie sich nur sicher, sobald viele andere Schüler um sie herum waren. Irgendwann ließ sie sich von einem Psychologen behandeln, woraufhin die Beschwerden abnahmen. Als Lisa die Schule wechselte, hörten die Probleme gänzlich auf. Heute denke sie nur noch an die Ereignisse vor zehn Jahren, wenn sie viele Polizisten sieht. Ein Schulpsychologe sei damals nicht im Einsatz gewesen.

Schulpsychologe könnte das Gegenteil bewirken

Das hätte Fachärztin Renate Schepker vom ZfP auch für sinnlos erachtet. Im Gegenteil: sie glaubt, dass der Einsatz von Experten dem Fehlalarm eine zu hohe Bedeutung beimisst. Studien hätten gezeigt, dass dieses Vorgehen bei den Schülern das Geschehene eher wieder hochspült. Abgesehen davon brauche es für einen solchen Fall Spezialisten für die Behandlung von Traumata. Schulpsychologen hätten in der Regel keine therapeutische Ausbildung.

Meist brauche es nach einem Amok-Fehlalarm heute aber gar keine Psychologen mehr. Alle Schulen hätten Amokpläne, das Thema sei bekannt, die Lehrer reagierten meist besonnen. „Die Gefahr für das seelische Wohl ist deutlich geringer als früher, als Winnenden noch in den Köpfen präsent gewesen ist“, so Renate Schepker. Es gebe kaum noch Schüler, die nachträglich Probleme bekommen. Sie würde den Schulen raten, dass sich die Klassenlehrer am Tag nach dem Alarm mit den Schülern zusammensetzen, um die Geschehnisse zu besprechen und vor allem um zu überlegen, was man gelernt hat und hätte besser machen können. Schepker: „So gibt man den Jugendlichen die eigene Handlungsfähigkeit und Sicherheit zurück.“

Natürlich sei es möglich, dass einzelne Kinder - besonders solche mit Flüchtlingshintergrund - heftig auf einen Fehlalarm reagieren. Er könnte Erinnerungen an negative frühere Erlebnisse wieder aufsteigen lassen. Diese Schüler sollten Einzelgespräche mit ausgebildeten Traumatherapeuten erhalten.

In Weingarten hatte diese Woche am Tag nach dem Fehlalarm ein Psychologe an der Schule Gesprächsangebote gemacht.