Zaubershow am 23. August in „Wir in der Unteren Breite“

In der Aktion „Wir in der Unteren Breite“ in Weingarten stehen in den kommenden Wochen verschiedene Veranstaltungen an. Dies teilt die evangelische Kirchengemeinde Weingarten mit. Zu Beginn am 23. August gibt es die Zaubershow mit SiSchmi und Mario Richter. Nachfolgend ein Überblick über die Veranstaltungen.

Mittwoch, 23. August, 17 Uhr: Zaubershow mit SiSchmi und Mario Richter. „Zauberhaftes Leben“ ist Thema der zweigeteilten Zaubervorstellung. Im ersten Teil stellt Sigrun Schmid (SiSchmi) aus Ravensburg ihre Sicht auf das Leben magisch dar. Nach der kurzen Pause trittZauberkünstler Mario Richter auf mit seiner auch aus dem Fernsehen bekannten Show „Was ist wichtig?“

Mittwoch, 30. August, 17 Uhr: Küchenlieder und Moritaten mit den „Küchenliederleut“. Als es noch kein Radio oder Fernsehen gab, brachten Bänkelsänger oder Drehorgelspieler die Nachrichten zu den Leuten, als Lieder gesungen und oft als Moritaten aufgezeichnet. Die Lieder wurden abends in den Herrschaftsküchen von der Mamsell und den Dienstboten nachgesungen — daher „Küchenlieder“.

18.30 Uhr: Die Rohrreichen 7. Dahinter verbirgt sich eine Gruppe junger Menschen, die durch die Freude an der böhmisch–mährischen Blasmusik zueinander fanden. Mit Blechblasinstrumenten verwandeln sie jede Veranstaltung in eine gesellige Runde.

Mittwoch, 6. September, 14 bis 18 Uhr: Spiel und Spaß mit der Zirkusschule „Moskito“. Vier Stunden Mitmach–Zirkus für Jung und Alt mit der Ravensburger Zirkusschule. Jeder kann sich als Zirkus–Artist versuchen.