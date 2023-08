Yannik Knobloch überzeugt bei Thorpe–Cup

Nachdem Yannik Knobloch von der LG Welfen vor rund zwei Wochen den baden–württembergischen Zehnkampftitel der Männer mit 6995 Punkten gewann, wurde er kurzfristig ins Nationalteam des Deutschen Leichtathletik–Verbandes (DLV) für den Thorpe–Cup nominiert. Dies ist ein Mannschaftsvergleichskampf USA gegen Deutschland, bei dem jeweils sieben Männer im Zehnkampf und fünf Frauen im Siebenkampf gegeneinander antreten. Dieses Jahr wurde er in Marburg bereits zum 30. Mal ausgetragen und es traten einige Athleten an, die bereits eine Bestleistung von über 8000 Punkten aufzuweisen hatten.

Knobloch startete in den Zehnkampf stark mit 11,13 Sekunden über 100 Meter und vier persönlichen Bestleistungen im Weitsprung (7,27 Meter), Kugelstoßen (14,08 Meter), Hochsprung (2,05 Meter) und über 400 Meter (50,00 Sekunden). Auch der zweite Tag begann mit einer deutlichen Verbesserung im Hürdensprint auf 15,33 Sekunden und einem weiten Diskuswurf von 44,32 Metern, der zweitbesten Weite des Tages. Im Stabhochspringen (4,11 Meter) und Speerwerfen (44,98 Meter) besteht noch Übungsbedarf. Um 18 Sekunden verbessert zeigte er sich dagegen über 1500 Meter, die er in 4:59,40 Minuten bewältigte. Insgesamt steigerte er sich um 400 Punkte auf 7397 Punkte und das drittbeste Ergebnis der deutschen Mannschaft nach Felix Wolter (8299 Punkte) und Nico Beckers (7546 Punkte). Sollte sich Knobloch von diesem Wochenende gut erholen, strebt er in drei Wochen noch den deutschen Zehnkampftitel der Junioren in Hannover an.