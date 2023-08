Yannik Knobloch dominiert die Konkurrenz

Bei den baden–württembergischen Mehrkampfmeisterschaften hat die LG Welfen in Yannik Knobloch (Männer/TV Weingarten), Emil Bruderrek (U20), Pia Schmidt–Rüdt (U20) und Vanessa Zimmerling (U18/alle TVW) vier Athleten nach Mannheim geschickt. Knobloch dominierte die Konkurrenz und wurde mit großem Vorsprung Landesmeister.

Sein Ziel hat der Weingartener klar erreicht

Nach langer Verletzungspause und einigen wenigen Vorbereitungswettkämpfen in einzelnen Disziplinen startete Yannik Knobloch erstmals wieder in seiner Königsdisziplin. Das Ziel im Zehnkampf war die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft in Hannover — 6000 Punkte musste Knobloch übertreffen. Die 100 Meter hatte er kürzlich bei idealen Bedingungen unter elf Sekunden geschafft, in Mannheim waren es auf regennasser Bahn 11,06 Sekunden. Das war laut Trainerin Waltraud Rosenfelder ein sehr guter Auftakt für Knobloch. Die Führung in der Gesamtwertung gab ihr Athlet danach auch nicht mehr her.

Im Weitsprung traf Knobloch das Brett im letzten Versuch optimal und kam auf 7,19 Meter. Mit der 7,26 Kilogramm schweren Kugel erzielte er 12,98 Meter und verfehlte damit dieses Mal die 13–Meter–Marke nur knapp. Im Hochsprung hatte er zuletzt laut Rosenfelder immer Sprünge über zwei Meter gezeigt. Nach der Knieverletzung, die er sich im Februar bei der Hallen–DM in Leverkusen zugezogen hatte, war nun aber unklar, wie sein Knie der Belastung standhalten würde. Nach anfänglichen Unsicherheiten kam er auf gute 1,96 Meter. Über die 400 Meter schaffte Knobloch in 50,49 Sekunden seine bisher zweitbeste Zeit.

Beim Stabhochsprung auf Nummer sicher gegangen

Der zweite Tag startete mit dem Lauf über die 110 Meter Hürden. Technisch kann sich der Athlet der LG Welfen dabei in der Anfangsphase noch verbessern, mit 15,91 Sekunden konnte er aber zufrieden sein. Im Diskuswerfen — einer weiteren großen Stärke — übertraf Knobloch einmal mehr die 42 Meter und kam auf 42,32 Meter. Bei einem Vorbereitungswettkampf in Stuttgart hatte Knobloch im Stabhochsprung 4,20 Meter geschafft — allerdings war ihm bei diesem Wettkampf der Stab gebrochen. Das verunsicherte ihn in Mannheim aber nicht. Er stieg bei 3,60 Metern ein und beendete nach übersprungenen 4,00 Metern den Wettkampf, da er leichte Probleme in der rechten Schulter bekam und zum Speerwerfen keine Einschränkungen mitnehmen wollte. Die 46,01 Meter in dieser Disziplin will er bis zur deutschen Meisterschaft ausbauen. Ähnliches gilt für die 1500 Meter, die er vorsichtig anging, da er kürzlich noch Halsschmerzen und Atemprobleme hatte. Er lief sie in 5:17,70 Minuten, erzielte mit 6995 Punkten fast 1000 Punkte mehr als die Qualifikationsnorm und wurde überlegen baden–württembergischer Zehnkampfmeister der Männer.

Platz zwei für Pia Schmidt–Rüdt

Auch Emil Bruderrek und Pia Schmidt–Rüdt hatten das Ziel, die Qualifikationsnormen für Hannover zu schaffen. Beide zeigten laut Rosenfelder gute Ansätze, verfehlten aber die geforderten Punktzahlen. Allerdings sind beide noch im ersten U20–Jahr und haben in der kommenden Saison erneut die Chance, sich für die DM zu qualifizieren. Bruderrek lief die 100 Meter in guten 11,95 Sekunden, verbesserte sich über 400 Meter auf 54,80 Sekunden und sprang mit dem Stab 3,40 Meter hoch. Mit 5111 Punkten musste er schließlich mit dem vierten Platz zufrieden sein.

Pia Schmidt–Rüdt lief über die 100 Meter Hürden in 16,13 Sekunden persönliche Bestleistung, sprang 1,56 Meter hoch und 5,35 Meter weit. Das reichte für 3841 Punkte und die Vizemeisterschaft. Vanessa Zimmerling bestritt erstmals auf baden–württembergischer Ebene einen Siebenkampf mit einer persönlichen Bestleistung im Kugelstoßen (9,43 Meter), 4,51 Metern im Weitsprung und 26,01 Metern im Speerwerfen. Sie kam am Ende auf 3138 Punkte.