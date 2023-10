Workshop rund ums Moderieren im Ehrenamt

Im Herbst-/Wintersemester bieten die Stadt und die Volkshochschule Weingarten wieder kostenlose Fortbildungen für Engagierte an. Im Moderationsworkshop am Donnerstag, 16. November, mit der Akademieleiterin Heike Wagner gibt noch wenige freie Plätze.

Die Weihnachtsfeier steht kurz bevor, die Hauptversammlung mit Wahlen gilt es souverän durchzuführen und bei einer Vorstandssitzung soll eine wichtige Entscheidung getroffen werden? Wie können diese Zusammentreffen erfolgreich vorbereitet, gelungen kommuniziert und gut moderiert werden? Fragen wie diese beantwortet Heike Wagner in einem Workshop am Donnerstag, 16. November, von 19 bis 21 Uhr. Die Referentin hat als Leiterin der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Universitätsdozentin unzählige Sitzungen, Versammlungen und Feiern geleitet und kann auch über ihre Erfahrungen im Ehrenamt berichten. In dem Kurs erprobt sie einzelne Sequenzen in kurzen Übungen und macht die Teilnehmenden fit für die nächste Sitzung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich noch bis 6. November kostenfrei bei der VHS, Telefon 0751/56035310, oder per Mail an [email protected] anmelden.